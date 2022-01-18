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الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة
الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة
حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، بسبب منخفض جوي قادم من أوروبا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T15:45+0000
2022-01-18T15:45+0000
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وقالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر ستشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة.ولفتت إلى أن السبب في ذلك هو منخفض جوي قادم من جنوب شرقي أوروبا، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة يكون مصحوبا برياح شمالية غربية من البحر المتوسط.وأوضحت شاكر أن انخفاض درجات الحرارة سيكون على جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على العاصمة القاهرة تصل إلى 15 درجة بينما تكون الصغرى 6 درجات.وذكرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن نسبة الرطوبة تنخفض بشكل كبير مما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.وتابعت: "من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري"، مشيرة إلى أن الرياح الشديدة يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، الذي لا يكون مناسبا لعمليات الصيد حتى الخميس المقبل.وبحسب خبيرة الأرصاد المصرية، فإن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى يوم الأربعاء، خاصة على السواحل الشمالية للبلاد.
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منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

15:45 GMT 18.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، بسبب منخفض جوي قادم من أوروبا.
وقالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر ستشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة.
ولفتت إلى أن السبب في ذلك هو منخفض جوي قادم من جنوب شرقي أوروبا، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة يكون مصحوبا برياح شمالية غربية من البحر المتوسط.
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وأوضحت شاكر أن انخفاض درجات الحرارة سيكون على جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على العاصمة القاهرة تصل إلى 15 درجة بينما تكون الصغرى 6 درجات.
وذكرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن نسبة الرطوبة تنخفض بشكل كبير مما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.
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وتابعت: "من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري"، مشيرة إلى أن الرياح الشديدة يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، الذي لا يكون مناسبا لعمليات الصيد حتى الخميس المقبل.
وبحسب خبيرة الأرصاد المصرية، فإن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى يوم الأربعاء، خاصة على السواحل الشمالية للبلاد.
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