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"الأنواء الجوية العراقية": درجات الحرارة أقل من الصفر في هذه المناطق اعتبارا من الغد
"الأنواء الجوية العراقية": درجات الحرارة أقل من الصفر في هذه المناطق اعتبارا من الغد
أكدت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن بعض المناطق في البلاد ستصل درجات الحرارة فيها إلى أقل من الصفر اعتبارا من الغد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T12:28+0000
2022-01-18T12:28+0000
درجات الحرارة اليوم
العراق
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وحسب تصريحات أدلى بها مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية، واع، فإن "درجات الحرارة الصغرى ستسجل اعتبارا من الغد صفرا مئوياً بعدة مناطق في البلاد وتستمر لعدة أيام".وقال: "حالة الطقس حاليا غير مستقرة، وموجة البرد الحالية ضمن المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط ستؤثر على البلاد لعدة أيام ترافقها كتلة هوائية باردة رطبة نسبياً تنخفض معها درجات الحرارة في الأيام المقبلة".وعن طبيعة الطقس خلال تلك الفترة أوضح الجابري أنه "سيكون في عموم البلاد غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ابتداء من اليوم مع توقعات بهطول الأمطار وتكون متوسطة الى غزيرة الشدة خاصة في الشمالية والشرقية مع حدوث السيول فيها".وأردف: "الامطار مستمرة في الجهة الشمالية في اربيل والسليمانية ويستمر الحال هذا حتى نهاية الأسبوع، والسيول ستكون مركزة في الشمال في كل من اربيل والسليمانية "، مشيراً إلى أن "اربيل تتعرض باستمرار للسيول بسبب شدة الامطار فيها وانخفاضها لذلك تتعرض للغرق".
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درجات الحرارة اليوم, العراق

"الأنواء الجوية العراقية": درجات الحرارة أقل من الصفر في هذه المناطق اعتبارا من الغد

12:28 GMT 18.01.2022
© REUTERS / Amit Daveشابان تحت امطار غزيرة في الهند، 27 يوليو/ تموز 2016
شابان تحت امطار غزيرة في الهند، 27 يوليو/ تموز 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Amit Dave
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أكدت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن بعض المناطق في البلاد ستصل درجات الحرارة فيها إلى أقل من الصفر اعتبارا من الغد.
وحسب تصريحات أدلى بها مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية، واع، فإن "درجات الحرارة الصغرى ستسجل اعتبارا من الغد صفرا مئوياً بعدة مناطق في البلاد وتستمر لعدة أيام".
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وقال: "حالة الطقس حاليا غير مستقرة، وموجة البرد الحالية ضمن المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط ستؤثر على البلاد لعدة أيام ترافقها كتلة هوائية باردة رطبة نسبياً تنخفض معها درجات الحرارة في الأيام المقبلة".
وعن طبيعة الطقس خلال تلك الفترة أوضح الجابري أنه "سيكون في عموم البلاد غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ابتداء من اليوم مع توقعات بهطول الأمطار وتكون متوسطة الى غزيرة الشدة خاصة في الشمالية والشرقية مع حدوث السيول فيها".
وبخصوص المناطق التي ستشهد هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، لفت المسؤول العراقي إلى أن المناطق الشرقية والشمالية من البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة "لتصل دون الصفر المئوي يوم غد ويستمر هذا الانخفاض لعدة ايام كما تتساقط ثلوج في المنطقة الشمالية وفرصة لتساقطها في الوسط وخاصة في الجهة الغربية من المنطقة الوسطى كالرطبة وعكاشات والانبار التي تأثرت بهذا الانخفاض".
وأردف: "الامطار مستمرة في الجهة الشمالية في اربيل والسليمانية ويستمر الحال هذا حتى نهاية الأسبوع، والسيول ستكون مركزة في الشمال في كل من اربيل والسليمانية "، مشيراً إلى أن "اربيل تتعرض باستمرار للسيول بسبب شدة الامطار فيها وانخفاضها لذلك تتعرض للغرق".
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