https://arabic.sputniknews.com/20220118/الإمارات-توجه-طلبا-عاجلا-إلى-أمريكا-بعد-الهجوم-الأخير-على-أهداف-مدنية-في-أبو-ظبي-1056461470.html

الإمارات توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا بعد الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي

الإمارات توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا بعد الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، طلب من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين، إعادة... 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T07:52+0000

2022-01-18T07:52+0000

2022-01-18T07:52+0000

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ونقل موقع أكسيوس، عن مسؤول إماراتي رفيع المستوى، إنه "وخلال المكالمة بين عبد الله بن زايد والوزير بلينكن، تم بحث إعادة تصنيف الحوثيين على أساس أفعالهم الحالية".وأكد المسؤول الإماراتي أن "الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي، واختطاف سفينة ترفع علم الإمارات، يندرج مباشرة في هذه الفئة"، على حد قوله.يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".

https://arabic.sputniknews.com/20220117/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطاري-دبي-وأبو-ظبي-ومواقع-حساسة-في-الإمارات-بصواريخ-باليستية-ومسيرات-1056450225.html

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