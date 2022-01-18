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https://arabic.sputniknews.com/20220118/الإمارات-هجوم-الحوثيين-على-أبوظبي-لن-يمر-دون-عقاب-البرلمان-الليبي-حكومة-الوحدة-غير-شرعية-1056486856.html
الإمارات: هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب... البرلمان الليبي: حكومة الوحدة غير شرعية
الإمارات: هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب... البرلمان الليبي: حكومة الوحدة غير شرعية
أعلنت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد على الهجمات "الإرهابية" التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، واستهدفت مطار أبوظبي، ومنطقة صناعية قرب المطار، ما أسفر عن... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:26+0000
2022-01-18T13:27+0000
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الإمارات: هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب... البرلمان الليبي: حكومة الوحدة غير شرعية
الإمارات: هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب... البرلمان الليبي: حكومة الوحدة غير شرعية
الإمارات تؤكد أن هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقابوأدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مشددة على أن " هذا الهجوم الآثم لن يمر دون عقاب".في هذا السياق، قال مدير الادارة العامة للبحوث والدراسات بمجلس التعاون الخليجي نجيب عبد الله الشامسي إن، التحالف سيرد بقوة على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الإمارات والسعودية.واستبعد الشامسي أن تؤثر هذه التطورات على مسار التقارب الإماراتي والسعودي مع إيران، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون ليست ضد ايران.رئيس البرلمان الليبي يؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية لم يعد لها أي شرعيةقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية، مطالبا في الوقت نفسه بتشكيل حكومة جديدة.جاء ذلك في تصريحات له في أول جلسة رسمية يترأسها بعد تأجيل الانتخابات، أوضح خلالها أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بناء على قرار سحب الثقة وانتهاء آجال الثقة بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.ودعا "النائب العام للتحقيق في مصروفات الحكومة منذ تاريخ عملها، وفي إساءة استعمال السلطة".وأوضح أن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من شأنه إطالة أمد الأزمة والفوضى في البلاد، لافتا إلى أن البرلمان يستطيع إقالة الحكومة من الناحية القانونية.لكنه أكد أنه في حال أصر البرلمان واكتمل النصاب بـ 120 عضوا وأقالوا الحكومة وكلفوا شخصية أخرى لرئاسة حكومة جديدة، فإن أول مشكلة ستواجه هذه الحكومة هو الاعتراف الدولي بها.طهران تقول إن القضايا العالقة في مباحثات فيينا تحتاج لقرارات سياسية من الطرف الآخرقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "بعض الخلافات تم حلها" خلال الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، لكنه أشار إلى بقاء "قضايا أساسية" عالقة من دون حل.وأوضح أن "تقدماً ملحوظاً حصل في المواضيع التقنية، لكن في مسألة رفع العقوبات أصبحت المفاوضات رهينة قرارات سياسية للطرف الآخر"، بحسب قوله.ودعا زادة، واشنطن التي هددت إيران أخيراً بخطة "ب" في حال فشل المفاوضات، "أن توظف كل جهدها لإيصال الخطة (أ) إلى النتيجة لأن الخطة (ب) لدى طهران لن تكون جذابة لأي دولة".وأوضح أنه سيترتب على ذلك الاعلان عن إعادة إحياء الاتفاق النووي بمضامين وتعديلات جديدة، لافتا إلى أن الحديث عن الخطة باء من قبل الولايات المتحدة وايران يرجع لرغبة الطرفين بممارسة الضغوط على بعضهما البعض من أجل تسوية الاتفاق.
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الإمارات: هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب... البرلمان الليبي: حكومة الوحدة غير شرعية

13:26 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 18.01.2022)
الإمارات: هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب... البرلمان الليبي: حكومة الوحدة غير شرعية
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أعلنت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد على الهجمات "الإرهابية" التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، واستهدفت مطار أبوظبي، ومنطقة صناعية قرب المطار، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
الإمارات تؤكد أن هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مشددة على أن " هذا الهجوم الآثم لن يمر دون عقاب".

وفي هذه الأثناء، قال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على خلفية الهجوم الأخير على أبوظبي".

في هذا السياق، قال مدير الادارة العامة للبحوث والدراسات بمجلس التعاون الخليجي نجيب عبد الله الشامسي إن، التحالف سيرد بقوة على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الإمارات والسعودية.
وتوقع أن تُقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم اللوجيستي والسياسي لدول التحالف، من أجل عودة الأمن والأمان في اليمن والدول المحيطة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لهذا الغرض ضد الحوثيين.
واستبعد الشامسي أن تؤثر هذه التطورات على مسار التقارب الإماراتي والسعودي مع إيران، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون ليست ضد ايران.
رئيس البرلمان الليبي يؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية لم يعد لها أي شرعية
قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية، مطالبا في الوقت نفسه بتشكيل حكومة جديدة.
ودعا صالح إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين، بمختلف توجهاتهم، لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها.
جاء ذلك في تصريحات له في أول جلسة رسمية يترأسها بعد تأجيل الانتخابات، أوضح خلالها أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بناء على قرار سحب الثقة وانتهاء آجال الثقة بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ودعا "النائب العام للتحقيق في مصروفات الحكومة منذ تاريخ عملها، وفي إساءة استعمال السلطة".

في هذا الصدد، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي رميح، إن المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا لا تحتمل تشكيل حكومة بديلة ولا موازية، مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع خارطة الطريق التي تم إقراراها في تونس وحصلت على إجماع محلي وإقليمي ودولي".

وأوضح أن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من شأنه إطالة أمد الأزمة والفوضى في البلاد، لافتا إلى أن البرلمان يستطيع إقالة الحكومة من الناحية القانونية.
لكنه أكد أنه في حال أصر البرلمان واكتمل النصاب بـ 120 عضوا وأقالوا الحكومة وكلفوا شخصية أخرى لرئاسة حكومة جديدة، فإن أول مشكلة ستواجه هذه الحكومة هو الاعتراف الدولي بها.
طهران تقول إن القضايا العالقة في مباحثات فيينا تحتاج لقرارات سياسية من الطرف الآخر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "بعض الخلافات تم حلها" خلال الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، لكنه أشار إلى بقاء "قضايا أساسية" عالقة من دون حل.
و أضاف أن "الخلافات المتبقية أساسية تحتاج إلى قرارات سياسية خاصة"، داعياً واشنطن إلى "اتخاذ قراراتها لحل القضايا المتبقية".
وأوضح أن "تقدماً ملحوظاً حصل في المواضيع التقنية، لكن في مسألة رفع العقوبات أصبحت المفاوضات رهينة قرارات سياسية للطرف الآخر"، بحسب قوله.
ودعا زادة، واشنطن التي هددت إيران أخيراً بخطة "ب" في حال فشل المفاوضات، "أن توظف كل جهدها لإيصال الخطة (أ) إلى النتيجة لأن الخطة (ب) لدى طهران لن تكون جذابة لأي دولة".

في هذا الإطار، قال المتخصص في الشأن الإيراني، حسن فحص، أن مفاوضات فيينا تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى أن النقاط المتبقية من المفترض أن يتم حلها بحلول شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأوضح أنه سيترتب على ذلك الاعلان عن إعادة إحياء الاتفاق النووي بمضامين وتعديلات جديدة، لافتا إلى أن الحديث عن الخطة باء من قبل الولايات المتحدة وايران يرجع لرغبة الطرفين بممارسة الضغوط على بعضهما البعض من أجل تسوية الاتفاق.
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