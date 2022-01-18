تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الاتحاد-الأوروبي-السلطات-السودانية-غير-مستعدة-للوصول-إلى-حل-سلمي-للأزمة-في-البلاد-1056474914.html
الاتحاد الأوروبي: السلطات السودانية غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد
الاتحاد الأوروبي: السلطات السودانية غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد
انتقد الاتحاد الأوروبي أسلوب وآليات إدارة السلطات العسكرية في السودان للمرحلة الانتقالية، وذلك في أعقاب سقوط قتلى في مظاهرات أمس التي خرجت احتجاجا على قرارات... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T09:47+0000
2022-01-18T09:47+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العسكرية في السودان عبر "استخدامها للقوة غير المبررة واعتقال النشطاء والصحفيين"، تظهر أنها غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد.وقال بوريل إن دعوات الاتحاد الأوروبي للسلطات السودانية للابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين "لم تجد آذانا مصغية".وتابع: "يعتبر الاتحاد الأوروبي، العنف ضد المدنيين واعتقال النشطاء والصحفيين، يقود السودان نحو منعطف خطير بعيدا عن السلام والاستقرار، ويهدد فرصة التوصل لحل سلمي للأزمة في البلاد".ودعا البيان الأوروبي السلطات العسكرية السودانية إلى العمل على تهدئة التوترات وتجنب سقوط المزيد من الأرواح.وقُتل 7 متظاهرين سودانيين خلال الاحتجاجات أمس ضد السلطات العسكرية في البلاد التي تدير المرحلة الانتقالية، حسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية.وأوضحت اللجنة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنه بذلك يرتفع عدد القتلى الذين حصدتهم "آلة الانقلاب" إلى 71 قتيلا منذ يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن.فيما أصدرت الشرطة السودانية بيانا، في وقت مبكر اليوم، أشارت فيه إلى أن مظاهرات أمس "تخللتها أعمال عنف منظم وتكتيك أشبه بالعسكري"، ما أسفر عن "إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".وأضاف البيان أن الشرطة تعاملت مع المظاهرات "بأقل قدر من القوة القانونية خاصة محاولات التعدي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه".وأوضحت أنه بنهاية اليوم سجلت 7 حالات وفاة بين المواطنين وإصابة 50 من رجال الشرطة، فيما ألقي القبض على 77 شخصا.وردا على سقوط قتلى بالأمس، دعت قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.إلا أن حمدوك أعلن في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

الاتحاد الأوروبي: السلطات السودانية غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد

09:47 GMT 18.01.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبر
انتقد الاتحاد الأوروبي أسلوب وآليات إدارة السلطات العسكرية في السودان للمرحلة الانتقالية، وذلك في أعقاب سقوط قتلى في مظاهرات أمس التي خرجت احتجاجا على قرارات قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العسكرية في السودان عبر "استخدامها للقوة غير المبررة واعتقال النشطاء والصحفيين"، تظهر أنها غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد.

وقال بوريل إن دعوات الاتحاد الأوروبي للسلطات السودانية للابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين "لم تجد آذانا مصغية".

وتابع: "يعتبر الاتحاد الأوروبي، العنف ضد المدنيين واعتقال النشطاء والصحفيين، يقود السودان نحو منعطف خطير بعيدا عن السلام والاستقرار، ويهدد فرصة التوصل لحل سلمي للأزمة في البلاد".

ودعا البيان الأوروبي السلطات العسكرية السودانية إلى العمل على تهدئة التوترات وتجنب سقوط المزيد من الأرواح.

وقُتل 7 متظاهرين سودانيين خلال الاحتجاجات أمس ضد السلطات العسكرية في البلاد التي تدير المرحلة الانتقالية، حسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية.

وأوضحت اللجنة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنه بذلك يرتفع عدد القتلى الذين حصدتهم "آلة الانقلاب" إلى 71 قتيلا منذ يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن.

فيما أصدرت الشرطة السودانية بيانا، في وقت مبكر اليوم، أشارت فيه إلى أن مظاهرات أمس "تخللتها أعمال عنف منظم وتكتيك أشبه بالعسكري"، ما أسفر عن "إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".

وأضاف البيان أن الشرطة تعاملت مع المظاهرات "بأقل قدر من القوة القانونية خاصة محاولات التعدي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه".

وأوضحت أنه بنهاية اليوم سجلت 7 حالات وفاة بين المواطنين وإصابة 50 من رجال الشرطة، فيما ألقي القبض على 77 شخصا.

وردا على سقوط قتلى بالأمس، دعت قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

إلا أن حمدوك أعلن في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:18 GMTالهيئة التأسيسية الليبية لصياغة الدستور: دعوة عقيلة صالح ستجر البلاد إلى مزيد من التأزم
10:16 GMTخوفا من هجوم مماثل... خبراء إسرائيليون يتصلون بقيادات إماراتية "للاستفادة من الدرس"
10:12 GMTإسرائيل.. وزير الأمن الداخلي يعلق على استخدام الشرطة "بيغاسوس" ضد المواطنين
10:06 GMT11 نوعا من الأطعمة والمشروبات للمساعدة في تخفيف أعراض كورونا
10:02 GMTهل تحمل المباحثات الجزائرية المصرية آمالا مبشرة قبل القمة العربية؟
09:58 GMTبركان تونغا يعزلها عن العالم بعد قطع كابل الإنترنت البحري عنها
09:50 GMTوكالة إيرانية: رئيسي يجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال أسابيع
09:47 GMTالاتحاد الأوروبي: السلطات السودانية غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد
09:40 GMTحملة أمنية واسعة في بغداد تسفر عن ضبط أسلحة ومخدرات
09:38 GMTخبير جزائري: وفيات كورونا لدينا في ازدياد والعناية المركزة تشهد ارتفاعا ملحوظا
09:24 GMTبعد استهداف أبو ظبي... مسؤول إماراتي يدعو إلى دك "أنصار الله" حتى الاستسلام
09:23 GMTكيف يؤثر يوم واحد في الأسبوع بدون لحم على الصحة
09:15 GMTمركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة: فعالية لقاح "سبوتنيك V" على سلالة أوميكرون تبلغ نحو 75%
08:56 GMTوكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم دام بموقع نفطي في أبو ظبي
08:55 GMTتلسكوبات روسية تتعقب كويكبا يقترب من الأرض... صورة
08:51 GMTعلامة تحذير على نقص فيتامين ب 12 تظهر عند صعود الدرج
08:49 GMTصور للأقمار الصناعية.. قبل ثوران بركان تونغا وبعده
08:31 GMTمليون دولار... عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعمداء المدن
08:28 GMTالحقيقة المخفية... الخبز مفيد للصحة
08:26 GMTعدد القضايا الجنائية على خلفية أعمال الشغب في كازاخستان يناهز الـ 700