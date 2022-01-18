التحالف الدولي: "داعش" لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار العراق وسوريا

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، عقب لقائه هاريس، بحسب شبكة رووداو الإعلامية الكردية.وجرى خلال الاجتماع "بحث الوضع العام في العراق ومكافحة التهديدات الإرهابية".وأكد هاريس على دعم التحالف لقوات البيشمركة (القوات المسلحة لإقليم كردستان) في مواجهة إرهابيي "داعش".وأضاف نائب القائد العام للتحالف الدولي: "داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا".وشدد "على ضرورة تعزيز ومواصلة آليات التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة، ولاسيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، للقضاء على تهديدات إرهابيي داعش من خلال تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشتركة وإنهاء الثغرة الأمنية في تلك المناطق".وكان العراق قد أعلن رسميا استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد.وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 29 من الشهر الماضي: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".وأضاف وقتها في تغريدة على تويتر: "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
قال نائب القائد العام لقوات التحالف الجنرال كارل هاريس، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، عقب لقائه هاريس، بحسب شبكة رووداو الإعلامية الكردية.
وجرى خلال الاجتماع "بحث الوضع العام في العراق ومكافحة التهديدات الإرهابية".
وأكد هاريس على دعم التحالف لقوات البيشمركة (القوات المسلحة لإقليم كردستان) في مواجهة إرهابيي "داعش".
وأضاف نائب القائد العام للتحالف الدولي: "داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا".
وشدد "على ضرورة تعزيز ومواصلة آليات التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة، ولاسيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، للقضاء على تهديدات إرهابيي داعش من خلال تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشتركة وإنهاء الثغرة الأمنية في تلك المناطق".
وأضاف وقتها في تغريدة على تويتر: "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".
وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".
وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.