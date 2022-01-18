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https://arabic.sputniknews.com/20220118/التحالف-العربي-بدء-تنفيذ-ضربات-جوية-متفرقة-على-أهداف-للحوثيين-في-صنعاء-1056457274.html
التحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين في صنعاء
التحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين في صنعاء
ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بدء في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات جماعة "أنصار... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T01:35+0000
2022-01-18T01:35+0000
2022-01-18T01:35+0000
أنصار الله
صنعاء
قوات التحالف العربي
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كان التحالف العربي بقيادة السعودية، قال أمس الاثنين، أنه سينفذ عملية واسعة ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وذلك عشية تنفيذ الجماعة هجمات استهدفت الإمارات.وقال التحالف، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد".وأضاف: "الطائرات الهجومية (إف-15) و (إف-16) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".وكشف التحالف عن "تدمير طائرات (إف-15) الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم"، دون الإشارة إلى مكان التدمير.وذكر أن "القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة صنعاء".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/إعلام-أنصار-الله-مقتل-12-بينهم-نساء-وأطفال-في-هجوم-للتحالف-العربي-على-صنعاء-1056456811.html
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أنصار الله, صنعاء, قوات التحالف العربي
التحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين في صنعاء
ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بدء في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات جماعة "أنصار الله"(الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء.
كان التحالف العربي بقيادة السعودية، قال أمس الاثنين، أنه
سينفذ عملية واسعة ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية
، وذلك عشية تنفيذ الجماعة هجمات استهدفت الإمارات.
وقال التحالف، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ
عملية ردع شاملة
لتحييد مصادر التهديد".
وأضاف: "الطائرات الهجومية (إف-15) و (إف-16) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".
وكشف التحالف عن "تدمير طائرات (إف-15) الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم"، دون الإشارة إلى مكان التدمير.
وذكر أن "القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة صنعاء".