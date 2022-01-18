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https://arabic.sputniknews.com/20220118/الحقيقة-المخفية-الخبز-مفيد-للصحة-1056472235.html
الحقيقة المخفية... الخبز مفيد للصحة
الحقيقة المخفية... الخبز مفيد للصحة
بالنسبة للعديد من الناس، يعد الخبز أحد الأطعمة الأساسية. يعتقد أن التخلي عن الخبز مفيد للصحة، لكن هذا المنتج له الكثير من الخصائص القيمة للجسم، حسب موقع ميديك... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T08:28+0000
2022-01-18T08:29+0000
مجتمع
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السليلوز: تحتوي المخبوزات المختلفة على كميات مختلفة من الألياف، عادةً ما لا يقل عن 1 غرام لكل وجبة. يوفر الشبع ويتحكم في مستويات السكر. الألياف غير القابلة للذوبان في الخبز مفيدة جدًا.البريبايوتكس: الألياف لها خاصية مفيدة أخرى - فهي تعمل كمواد حيوية. لدينا بكتيريا مفيدة في أجسامنا تسمى البروبيوتيك، وتساعدها البريبايوتكس في الحفاظ على توازن صحي في الأمعاء، أي أنها تغذيها ببساطة.البروتين: تحتاج إلى التأكد من تناول البروتين الكافي في نظامك الغذائي. لا يوجد الكثير منه في الخبز، لكنه يحتوي على كمية قليلة من الدهون. يقلل البروتين من الشهية ويزيد من كتلة العضلات ويحافظ على صحة العظام.العناصر الدقيقة: يساعد الحديد الموجود في الخبز على إنتاج هرمونات معينة ويؤكسج العضلات، ويحول الثيامين العناصر الغذائية إلى طاقة، ويساعد الريبوفلافين في وظيفة الخلية وإنتاج الطاقة، ويوفر النياسين الطاقة من الطعام، ويقوي الكالسيوم العظام والأسنان.حمض الفوليك: يُضاف حمض الفوليك أحيانًا إلى الخبز. إنه يعزز انقسام الخلايا، ويساعد في نضوج خلايا الدم الحمراء، ويحفز عمليات التمثيل الغذائي الأخرى، ويسهم في إصلاح الحمض النووي وتركيبه.تغذية الجسم: ليست كل الكربوهيدرات سيئة. وهي تشمل ثلاثة مكونات - النشا والألياف والسكر، مقسمة إلى بسيطة ومعقدة. النشا والألياف كربوهيدرات معقدة تمدنا بالطاقة.الدهون: الخبز بشكل عام خال من الدهون المتحولة والمشبعة والتي تعتبر غير صحية. يزيد تناول الدهون من مستويات الكوليسترول، ما يعني خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وجد علماء من المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان أدلة على أن الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بأورام الجهاز الهضمي.
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مجتمع

الحقيقة المخفية... الخبز مفيد للصحة

08:28 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 18.01.2022)
© AFP 2021 / -خبز الباجيت الفرنسي
خبز الباجيت الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / -
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بالنسبة للعديد من الناس، يعد الخبز أحد الأطعمة الأساسية. يعتقد أن التخلي عن الخبز مفيد للصحة، لكن هذا المنتج له الكثير من الخصائص القيمة للجسم، حسب موقع ميديك فوروم.
السليلوز: تحتوي المخبوزات المختلفة على كميات مختلفة من الألياف، عادةً ما لا يقل عن 1 غرام لكل وجبة. يوفر الشبع ويتحكم في مستويات السكر. الألياف غير القابلة للذوبان في الخبز مفيدة جدًا.
البريبايوتكس: الألياف لها خاصية مفيدة أخرى - فهي تعمل كمواد حيوية. لدينا بكتيريا مفيدة في أجسامنا تسمى البروبيوتيك، وتساعدها البريبايوتكس في الحفاظ على توازن صحي في الأمعاء، أي أنها تغذيها ببساطة.
البروتين: تحتاج إلى التأكد من تناول البروتين الكافي في نظامك الغذائي. لا يوجد الكثير منه في الخبز، لكنه يحتوي على كمية قليلة من الدهون. يقلل البروتين من الشهية ويزيد من كتلة العضلات ويحافظ على صحة العظام.
العناصر الدقيقة: يساعد الحديد الموجود في الخبز على إنتاج هرمونات معينة ويؤكسج العضلات، ويحول الثيامين العناصر الغذائية إلى طاقة، ويساعد الريبوفلافين في وظيفة الخلية وإنتاج الطاقة، ويوفر النياسين الطاقة من الطعام، ويقوي الكالسيوم العظام والأسنان.
حمض الفوليك: يُضاف حمض الفوليك أحيانًا إلى الخبز. إنه يعزز انقسام الخلايا، ويساعد في نضوج خلايا الدم الحمراء، ويحفز عمليات التمثيل الغذائي الأخرى، ويسهم في إصلاح الحمض النووي وتركيبه.
تغذية الجسم: ليست كل الكربوهيدرات سيئة. وهي تشمل ثلاثة مكونات - النشا والألياف والسكر، مقسمة إلى بسيطة ومعقدة. النشا والألياف كربوهيدرات معقدة تمدنا بالطاقة.
الدهون: الخبز بشكل عام خال من الدهون المتحولة والمشبعة والتي تعتبر غير صحية. يزيد تناول الدهون من مستويات الكوليسترول، ما يعني خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وجد علماء من المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان أدلة على أن الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بأورام الجهاز الهضمي.
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