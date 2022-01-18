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الحكم بالحبس على مسؤولين عراقيين بينهم محافظون سابقون
الحكم بالحبس على مسؤولين عراقيين بينهم محافظون سابقون
صدرت اليوم الإثنين أحكام بسجن وحبس عدد من المسؤولين من بينهم محافظي بابل وواسط السابقين ومدير آثار صلاح الدين. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T10:37+0000
2022-01-18T10:37+0000
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وأشارت دائرة التحقيقات "بهيئة النزاهة" في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس بحق مُحافظ بابل السابق، في القضيَّة المُتعلّقة بتغيير استعمال قطع أراضٍ من أرضٍ خضراء وطريقٍ عامٍّ إلى استعمالٍ سكنيٍّ، بهدف تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة"، مُبيّنةً أنَّ "قرار الإدانة صدر وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".وأوضحت الدائرة أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحبس مُحافظ واسط السابق، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".وبينت أن "قيام المُدان بمُخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018 بخصوص التعيينات في المُديريَّة العامَّة لتربية واسط بمنح عقود تنمية الأقاليم بنسبة 10% من المُتقدِّمين للتعيين، وتوزيع الدرجات الوظيفيَّة حسب النسب السكانيَّة"، لافتةً إلى "منح درجتين وظيفيَّتين دون المرور بآلية التعيين".وصرّحت أن "محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ على مُدير آثار صلاح الدين، لتسبُّبه بهدر مبلغ (8,000,000,000) دينارمُخصَّصة لترميم جامع ملويَّة سامراء".ونوهت إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".ووقالت الدائرة إن "المحكمتين أصدرتا قرارات الأحكام بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في تلك القضايا، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".
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العالم العربي, العراق

الحكم بالحبس على مسؤولين عراقيين بينهم محافظون سابقون

10:37 GMT 18.01.2022
© Fotolia / Dianadudaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Fotolia / Dianaduda
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صدرت اليوم الإثنين أحكام بسجن وحبس عدد من المسؤولين من بينهم محافظي بابل وواسط السابقين ومدير آثار صلاح الدين.
وأشارت دائرة التحقيقات "بهيئة النزاهة" في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس بحق مُحافظ بابل السابق، في القضيَّة المُتعلّقة بتغيير استعمال قطع أراضٍ من أرضٍ خضراء وطريقٍ عامٍّ إلى استعمالٍ سكنيٍّ، بهدف تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة"، مُبيّنةً أنَّ "قرار الإدانة صدر وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".
وأوضحت الدائرة أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحبس مُحافظ واسط السابق، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وبينت أن "قيام المُدان بمُخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018 بخصوص التعيينات في المُديريَّة العامَّة لتربية واسط بمنح عقود تنمية الأقاليم بنسبة 10% من المُتقدِّمين للتعيين، وتوزيع الدرجات الوظيفيَّة حسب النسب السكانيَّة"، لافتةً إلى "منح درجتين وظيفيَّتين دون المرور بآلية التعيين".
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وصرّحت أن "محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ على مُدير آثار صلاح الدين، لتسبُّبه بهدر مبلغ (8,000,000,000) دينارمُخصَّصة لترميم جامع ملويَّة سامراء".
ونوهت إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".
ووقالت الدائرة إن "المحكمتين أصدرتا قرارات الأحكام بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في تلك القضايا، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".
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