https://arabic.sputniknews.com/20220118/الحكم-بالحبس-على-مسؤولين-عراقيين-بينهم-محافظون-سابقون-1056476911.html

الحكم بالحبس على مسؤولين عراقيين بينهم محافظون سابقون

الحكم بالحبس على مسؤولين عراقيين بينهم محافظون سابقون

صدرت اليوم الإثنين أحكام بسجن وحبس عدد من المسؤولين من بينهم محافظي بابل وواسط السابقين ومدير آثار صلاح الدين. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T10:37+0000

2022-01-18T10:37+0000

2022-01-18T10:37+0000

العالم العربي

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102190/92/1021909246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7aaa7b5c3ce1eb505a42487029e69c4d.jpg

وأشارت دائرة التحقيقات "بهيئة النزاهة" في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس بحق مُحافظ بابل السابق، في القضيَّة المُتعلّقة بتغيير استعمال قطع أراضٍ من أرضٍ خضراء وطريقٍ عامٍّ إلى استعمالٍ سكنيٍّ، بهدف تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة"، مُبيّنةً أنَّ "قرار الإدانة صدر وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".وأوضحت الدائرة أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحبس مُحافظ واسط السابق، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".وبينت أن "قيام المُدان بمُخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018 بخصوص التعيينات في المُديريَّة العامَّة لتربية واسط بمنح عقود تنمية الأقاليم بنسبة 10% من المُتقدِّمين للتعيين، وتوزيع الدرجات الوظيفيَّة حسب النسب السكانيَّة"، لافتةً إلى "منح درجتين وظيفيَّتين دون المرور بآلية التعيين".وصرّحت أن "محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ على مُدير آثار صلاح الدين، لتسبُّبه بهدر مبلغ (8,000,000,000) دينارمُخصَّصة لترميم جامع ملويَّة سامراء".ونوهت إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".ووقالت الدائرة إن "المحكمتين أصدرتا قرارات الأحكام بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في تلك القضايا، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".

https://arabic.sputniknews.com/20220114/فطر-قاتل-يقفز-من-الخيال-العلمي-إلى-الواقع-ويحول-الحشرات-إلى-زومبيفيديو-1056212532.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العراق