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https://arabic.sputniknews.com/20220118/الخارجية-الأمريكية-بلينكن-يزور-كييف-غدا-لإعادة-التأكيد-على-التزام-واشنطن-بسيادة-أوكرانيا-1056492719.html
الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور كييف غدا لإعادة التأكيد على التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور كييف غدا لإعادة التأكيد على التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يزور كييف ويلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ونظيره دميتري كوليبا، غدا الأربعاء. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:24+0000
2022-01-18T14:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن الزيارة سوف تعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا.وأوضحت أيضا أن بلينكن سوف يتوجه يوم الخميس المقبل، إلى العاصمة الألمانية برلين لمناقشة الانخراط الدبلوماسي الأخير مع روسيا والجهود المشتركة "لمواجهة أي اعتداء روسي ضد أوكرانيا، وبينها أفكار الحلفاء والشركاء للرد على روسيا بتبعات خطيرة وتكاليف اقتصادية كبيرة".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور كييف غدا لإعادة التأكيد على التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا

14:24 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loeb
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يزور كييف ويلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ونظيره دميتري كوليبا، غدا الأربعاء.
واشنطن- سبوتنيك. وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن الزيارة سوف تعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا.
وأوضحت أيضا أن بلينكن سوف يتوجه يوم الخميس المقبل، إلى العاصمة الألمانية برلين لمناقشة الانخراط الدبلوماسي الأخير مع روسيا والجهود المشتركة "لمواجهة أي اعتداء روسي ضد أوكرانيا، وبينها أفكار الحلفاء والشركاء للرد على روسيا بتبعات خطيرة وتكاليف اقتصادية كبيرة".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، في الـ12 من الشهر الجاري، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير 2022، في جنيف.

وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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