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"الدوما": صواريخ "تسيركون" ستحل محل أي قواعد في الخارج لروسيا
"الدوما": صواريخ "تسيركون" ستحل محل أي قواعد في الخارج لروسيا
صرح أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي، أن وجود صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في روسيا يجعل من غير الضروري نشر البنية... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:18+0000
2022-01-18T14:18+0000
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وأضاف كارتابولوف، خلال برنامج تلفزيوني، قائلا : "في ظل وجود أسلحة حديثة، مثل التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لم تعد هناك حاجة [لنشر قواعد عسكرية روسية في كوبا وفنزويلا]، لأنه في نقطة مشروطة واحدة في المحيط الأطلسي، تكون هناك سفينة مسلحة بصواريخ تسيركون قادرة تماما على تنفيذ أي مهام والمغادرة على الفور، ويمكن أن تكون سفينة عائمة أو غواصة".وأضاف "لذلك، أعتقد أنه لا توجد مثل هذه الحاجة، وبالكاد يتم التفكير فيها، ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء في عالمنا". وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، متحدثًا عن إمكانية نشر البنية التحتية العسكرية الروسية في كوبا وفنزويلا، إنه لا يريد تأكيد أو استبعاد أي شيء. بدوره، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى أن الولايات المتحدة ستقدم "رداً قوياً" إذا نشرت روسيا قواتها في أمريكا اللاتينية.
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رصد عسكري, الجيش الروسي

"الدوما": صواريخ "تسيركون" ستحل محل أي قواعد في الخارج لروسيا

14:18 GMT 18.01.2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image) قارب صواريخ صغير "مولنيا" (البرق) من طراز "تارانتول" من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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صرح أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي، أن وجود صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في روسيا يجعل من غير الضروري نشر البنية التحتية العسكرية، ولا سيما في أمريكا اللاتينية.
وأضاف كارتابولوف، خلال برنامج تلفزيوني، قائلا : "في ظل وجود أسلحة حديثة، مثل التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لم تعد هناك حاجة [لنشر قواعد عسكرية روسية في كوبا وفنزويلا]، لأنه في نقطة مشروطة واحدة في المحيط الأطلسي، تكون هناك سفينة مسلحة بصواريخ تسيركون قادرة تماما على تنفيذ أي مهام والمغادرة على الفور، ويمكن أن تكون سفينة عائمة أو غواصة".

وفقًا لكارتابولوف، القاعدة هي "كائن غير متحرك"، من ناحية، يحمل تهديدا في حد ذاته، ولكنه في حد ذاته ضعيف.

وأضاف "لذلك، أعتقد أنه لا توجد مثل هذه الحاجة، وبالكاد يتم التفكير فيها، ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء في عالمنا".
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، متحدثًا عن إمكانية نشر البنية التحتية العسكرية الروسية في كوبا وفنزويلا، إنه لا يريد تأكيد أو استبعاد أي شيء. بدوره، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى أن الولايات المتحدة ستقدم "رداً قوياً" إذا نشرت روسيا قواتها في أمريكا اللاتينية.
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