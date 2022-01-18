الرئيس العراقي يعلق على استهداف الإمارات

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية: "رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدانَ خلاله الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيداً وتهديداً لأمن واستقرار كل المنطقة".وشدد صالح على أن "أمن واستقرار الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار كل المنطقة"، مؤكدا تضامن العراق مع الإمارات فيما تعرضت له من استهداف مؤخرا.وشدد صالح على "أهمية العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين الشقيقين".وأمس أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق صباح اليوم (الإثنين) مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
قال رئيس الجمهورية، في العراق، برهم صالح، إن بلاده تدين استهداف الإمارات، مشددا على أن "مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيداً وتهديداً لأمن واستقرار كل المنطقة".
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية: "رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدانَ خلاله الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيداً وتهديداً لأمن واستقرار كل المنطقة".
وشدد صالح على أن "أمن واستقرار الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار كل المنطقة"، مؤكدا تضامن العراق مع الإمارات فيما تعرضت له من استهداف مؤخرا.
وشدد صالح على "أهمية العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين الشقيقين".
ونقل بيان الرئاسة العراقية عن محمد بن زايد آل نهيان أنه يثمن اتصال الرئيس صالح، مُشيداً بـ"موقف العراق الداعم لدولة الإمارات".
وأمس أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق صباح اليوم (الإثنين) مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.