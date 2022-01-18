السيسي يوجه بالإعلان عن تعيين 30 ألف مدرس كل عام لمدة 5 أعوام قادمة

وحسب ما أورده المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي توتير، فإن توجيه الرئيس السيسي بتعيين هذا العدد من المدرسين جاء من أجل تلبية احتياجات قطاع التعليم.وجاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.كذلك وجه السيسي بـ "تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين".يشار إلى أن الاجتماع شهد أيضا قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، في مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، بدلا من 2400 جنيه المطبقة في الموازنة الحالية 2021-2022.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء إعلان عن تعيين 30 ألف مدرس كل عام ولمدة 5 أعوام قادمة.
وحسب ما أورده المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي توتير، فإن توجيه الرئيس السيسي بتعيين هذا العدد من المدرسين جاء من أجل تلبية احتياجات قطاع التعليم.
وجاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.
كما وجه السيسي بضرورة اعتماد "حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل الإجمالي إلى حوالي 3.1 مليار جنيه".
كذلك وجه السيسي بـ "تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين".
يشار إلى أن الاجتماع شهد أيضا قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، في مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، بدلا من 2400 جنيه المطبقة في الموازنة الحالية 2021-2022.