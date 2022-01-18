"الصحة الإسرائيلية" تعلن الاستمرار في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - ضواحي القدس، إسرائيل، 3 مايو 2020
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استمرارها في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح للفئات الأكثر ضعفا.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن إسرائيل ستواصل تقديم لقاح رابع مضاد لكورونا، على الرغم من النتائج الأولية التي تفيد بأنه لا يكفي للوقاية من عدوى أوميكرون، متوقعة أن العدوى التي يغذيها المتحور الجديد (أوميكرون) ستتلاشى في غضون أسبوع.
👐 כ-450 אלף משפחות נתמכות רווחה יקבלו ערכה ובה 20 בדיקות— משרד הבריאות (@IsraelMOH) January 18, 2022
👵 כ-25 אלף קשישים שמטופלים במועדוני מופת ובמרכזי היום יקבלו חבילה של 9 בדיקות לאדם
👩🎓 כ-350 אלף סטודנטים צפויים לקבל ערכות >>>
ومع قيام حكومته بتقليص إجراءات أوميكرون المضادة لتخفيف الضغط على الاقتصاد، سعى رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى تحديد أرقام الحالات الإسرائيلية التي لا تزال مرتفعة في المقام الأول كنتيجة لإجراء اختبار جماعي بدلاً من معدلات الإصابة.
وبدأت إسرائيل الشهر الماضي في تقديم جرعة رابعة - تُعرف أيضًا باسم التعزيز الثاني - للفئات الأكثر ضعفاً والأكثر عرضة للخطر.
ووجدت دراسة أولية نشرها مستشفى إسرائيلي أمس الاثنين أن الجرعة الرابعة تزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من الثالثة ولكن "على الأرجح" لا تكفي لدرء أوميكرون شديد الانتقال.
خفضت إسرائيل يوم الإثنين فترة الحجر الصحي الإلزامية على حاملات فيروس كورونا إلى خمسة أيام، لتقليل الاصطفاف في مواقع الاختبار العامة ، فقد شجع على استخدام المزيد من مجموعات المستضدات المنزلية.
נבדקים ונשמרים מהקורונה: 30-25 מיליון בדיקות אנטיגן ביתיות 🧪 יחולקו לאזרחים ללא תשלום, החל מהשבוע הבא.— משרד הבריאות (@IsraelMOH) January 18, 2022
במסגרת התוכנית:
📚 כל תלמיד במערכת החינוך יקבל 6 ערכות (בפעימה הראשונה)
👴 2.5 מיליון בדיקות יועברו למוסדות הגריאטריים (לשימוש הצוותים והדיירים) >>> pic.twitter.com/TGusxWZIoQ
واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصدار 25 مليون إلى 30 مليون مجموعة للإسرائيليين مجانًا.
ووصف المدير العام لوزارة الصحة ناخمان آش هذه النتائج بأنها "غير مفاجئة إلى حد ما"، حيث تم تسجيل عدوى أوميكرون في بعض متلقي الجرعة الرابعة.
وقال لإذاعة الجيش إن "الحماية من الأمراض الخطيرة، خاصة بالنسبة لكبار السن والسكان المعرضين للخطر، ما زالت متوفرة من خلال هذا اللقاح (الجرعة)، وبالتالي فإنني أدعو الناس إلى الاستمرار في القدوم للتلقيح".
وشهدت إسرائيل تزايد حالات الإصابة بكورونا، لكنها لم تسجل أي وفيات من المتغير الجديد أوميكرون.
وقال آش إنه لم تكن هناك زيادة في مرضى فيروس كورونا على أجهزة إيكمو، وهو مقياس للحالات الأكثر خطورة.
המתווה יעודכן בהמשך הדרך בהתאם לצרכים האוכלוסיות השונות - מערכת החינוך, קשישים, בתי אבות ואוכלוסיות שמטופלות בידי שירותי הרווחה.— משרד הבריאות (@IsraelMOH) January 18, 2022
وقال، "في أسبوع آخر سنبدأ في رؤية انخفاض في الأرقام، لكن لا يزال أمامنا أسبوعان أو ثلاثة أسابيع صعبة"، مضيفًا أن بعض أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الصحة كانت مثقلة بحجم بيانات الاختبار منذ يوم الأحد، مما أدى إلى تعطيل التحديثات.
قال بينيت في إيجاز للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن إسرائيل تختبر ما يصل إلى 5% من سكانها البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة كل يوم، "ولهذا السبب فإن أعداد الحالات مرتفعة للغاية، ليس بالضرورة لأن الكثير من الناس مصابين"، مؤكدا أنه "من خلال إجراء هذه الاختبارات يمكننا عزل الناس وإبطاء وتيرة العدوى".