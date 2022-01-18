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https://arabic.sputniknews.com/20220118/الصحة-الإسرائيلية-تعلن-الاستمرار-في-تقديم-الجرعة-الرابعة-من-اللقاح-1056486032.html
"الصحة الإسرائيلية" تعلن الاستمرار في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح
"الصحة الإسرائيلية" تعلن الاستمرار في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استمرارها في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح للفئات الأكثر ضعفا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:06+0000
2022-01-18T13:06+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
أوميكرون
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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن إسرائيل ستواصل تقديم لقاح رابع مضاد لكورونا، على الرغم من النتائج الأولية التي تفيد بأنه لا يكفي للوقاية من عدوى أوميكرون، متوقعة أن العدوى التي يغذيها المتحور الجديد (أوميكرون) ستتلاشى في غضون أسبوع.ومع قيام حكومته بتقليص إجراءات أوميكرون المضادة لتخفيف الضغط على الاقتصاد، سعى رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى تحديد أرقام الحالات الإسرائيلية التي لا تزال مرتفعة في المقام الأول كنتيجة لإجراء اختبار جماعي بدلاً من معدلات الإصابة.وبدأت إسرائيل الشهر الماضي في تقديم جرعة رابعة - تُعرف أيضًا باسم التعزيز الثاني - للفئات الأكثر ضعفاً والأكثر عرضة للخطر.ووجدت دراسة أولية نشرها مستشفى إسرائيلي أمس الاثنين أن الجرعة الرابعة تزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من الثالثة ولكن "على الأرجح" لا تكفي لدرء أوميكرون شديد الانتقال.خفضت إسرائيل يوم الإثنين فترة الحجر الصحي الإلزامية على حاملات فيروس كورونا إلى خمسة أيام، لتقليل الاصطفاف في مواقع الاختبار العامة ، فقد شجع على استخدام المزيد من مجموعات المستضدات المنزلية.واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصدار 25 مليون إلى 30 مليون مجموعة للإسرائيليين مجانًا.ووصف المدير العام لوزارة الصحة ناخمان آش هذه النتائج بأنها "غير مفاجئة إلى حد ما"، حيث تم تسجيل عدوى أوميكرون في بعض متلقي الجرعة الرابعة.وقال لإذاعة الجيش إن "الحماية من الأمراض الخطيرة، خاصة بالنسبة لكبار السن والسكان المعرضين للخطر، ما زالت متوفرة من خلال هذا اللقاح (الجرعة)، وبالتالي فإنني أدعو الناس إلى الاستمرار في القدوم للتلقيح".وشهدت إسرائيل تزايد حالات الإصابة بكورونا، لكنها لم تسجل أي وفيات من المتغير الجديد أوميكرون.وقال آش إنه لم تكن هناك زيادة في مرضى فيروس كورونا على أجهزة إيكمو، وهو مقياس للحالات الأكثر خطورة.وقال، "في أسبوع آخر سنبدأ في رؤية انخفاض في الأرقام، لكن لا يزال أمامنا أسبوعان أو ثلاثة أسابيع صعبة"، مضيفًا أن بعض أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الصحة كانت مثقلة بحجم بيانات الاختبار منذ يوم الأحد، مما أدى إلى تعطيل التحديثات.قال بينيت في إيجاز للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن إسرائيل تختبر ما يصل إلى 5% من سكانها البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة كل يوم، "ولهذا السبب فإن أعداد الحالات مرتفعة للغاية، ليس بالضرورة لأن الكثير من الناس مصابين"، مؤكدا أنه "من خلال إجراء هذه الاختبارات يمكننا عزل الناس وإبطاء وتيرة العدوى".
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إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون

"الصحة الإسرائيلية" تعلن الاستمرار في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح

13:06 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - ضواحي القدس، إسرائيل، 3 مايو 2020
 التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - ضواحي القدس، إسرائيل، 3 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استمرارها في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح للفئات الأكثر ضعفا.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن إسرائيل ستواصل تقديم لقاح رابع مضاد لكورونا، على الرغم من النتائج الأولية التي تفيد بأنه لا يكفي للوقاية من عدوى أوميكرون، متوقعة أن العدوى التي يغذيها المتحور الجديد (أوميكرون) ستتلاشى في غضون أسبوع.
ومع قيام حكومته بتقليص إجراءات أوميكرون المضادة لتخفيف الضغط على الاقتصاد، سعى رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى تحديد أرقام الحالات الإسرائيلية التي لا تزال مرتفعة في المقام الأول كنتيجة لإجراء اختبار جماعي بدلاً من معدلات الإصابة.
وبدأت إسرائيل الشهر الماضي في تقديم جرعة رابعة - تُعرف أيضًا باسم التعزيز الثاني - للفئات الأكثر ضعفاً والأكثر عرضة للخطر.
ووجدت دراسة أولية نشرها مستشفى إسرائيلي أمس الاثنين أن الجرعة الرابعة تزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من الثالثة ولكن "على الأرجح" لا تكفي لدرء أوميكرون شديد الانتقال.
خفضت إسرائيل يوم الإثنين فترة الحجر الصحي الإلزامية على حاملات فيروس كورونا إلى خمسة أيام، لتقليل الاصطفاف في مواقع الاختبار العامة ، فقد شجع على استخدام المزيد من مجموعات المستضدات المنزلية.
واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصدار 25 مليون إلى 30 مليون مجموعة للإسرائيليين مجانًا.
ووصف المدير العام لوزارة الصحة ناخمان آش هذه النتائج بأنها "غير مفاجئة إلى حد ما"، حيث تم تسجيل عدوى أوميكرون في بعض متلقي الجرعة الرابعة.
وقال لإذاعة الجيش إن "الحماية من الأمراض الخطيرة، خاصة بالنسبة لكبار السن والسكان المعرضين للخطر، ما زالت متوفرة من خلال هذا اللقاح (الجرعة)، وبالتالي فإنني أدعو الناس إلى الاستمرار في القدوم للتلقيح".
وشهدت إسرائيل تزايد حالات الإصابة بكورونا، لكنها لم تسجل أي وفيات من المتغير الجديد أوميكرون.
وقال آش إنه لم تكن هناك زيادة في مرضى فيروس كورونا على أجهزة إيكمو، وهو مقياس للحالات الأكثر خطورة.
وقال، "في أسبوع آخر سنبدأ في رؤية انخفاض في الأرقام، لكن لا يزال أمامنا أسبوعان أو ثلاثة أسابيع صعبة"، مضيفًا أن بعض أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الصحة كانت مثقلة بحجم بيانات الاختبار منذ يوم الأحد، مما أدى إلى تعطيل التحديثات.
قال بينيت في إيجاز للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن إسرائيل تختبر ما يصل إلى 5% من سكانها البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة كل يوم، "ولهذا السبب فإن أعداد الحالات مرتفعة للغاية، ليس بالضرورة لأن الكثير من الناس مصابين"، مؤكدا أنه "من خلال إجراء هذه الاختبارات يمكننا عزل الناس وإبطاء وتيرة العدوى".
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