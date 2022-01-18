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الصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات
الصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات
قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة كورونا قد تشهد ظهور المزيد من المتحورات مع تصاعد الإصابات بالمتحور "أوميكرون"، مجددة الدعوة لتشارك المعلومات والمعارف الخاصة... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T17:11+0000
2022-01-18T17:11+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "لم تقترب هذه الجائحة من نهايتها، ومع النمو المذهل بإصابات المتحور أوميكرون عالميًا، من المحتمل ظهور متحورات جديدة ، وهذا هو السبب في أن التتبع والتقييم لا يزالان مهمين".وتابع مدير الصحة العالمية، "نحتاج إلى التأكد من أننا نشارك اللقاحات الحالية بشكل منصف، ونطور التصنيع الموزع في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا التغلب على هذا الفيروس إلا إذا تعاونا معًا وشاركنا الأدوات الصحية بشكل عادل".
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات

17:11 GMT 18.01.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEتيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة كورونا قد تشهد ظهور المزيد من المتحورات مع تصاعد الإصابات بالمتحور "أوميكرون"، مجددة الدعوة لتشارك المعلومات والمعارف الخاصة بإنتاج اللقاحات.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "لم تقترب هذه الجائحة من نهايتها، ومع النمو المذهل بإصابات المتحور أوميكرون عالميًا، من المحتمل ظهور متحورات جديدة ، وهذا هو السبب في أن التتبع والتقييم لا يزالان مهمين".
وأضاف، "قد يكون أوميكرون أقل حدة في المتوسط، لكن القول بأنه مرض خفيف هو قول مضلل، ويؤذي الاستجابة العامة، ويكلف المزيد من الأرواح".
وتابع مدير الصحة العالمية، "نحتاج إلى التأكد من أننا نشارك اللقاحات الحالية بشكل منصف، ونطور التصنيع الموزع في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا التغلب على هذا الفيروس إلا إذا تعاونا معًا وشاركنا الأدوات الصحية بشكل عادل".
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