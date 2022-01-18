الصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات

القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "لم تقترب هذه الجائحة من نهايتها، ومع النمو المذهل بإصابات المتحور أوميكرون عالميًا، من المحتمل ظهور متحورات جديدة ، وهذا هو السبب في أن التتبع والتقييم لا يزالان مهمين".وتابع مدير الصحة العالمية، "نحتاج إلى التأكد من أننا نشارك اللقاحات الحالية بشكل منصف، ونطور التصنيع الموزع في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا التغلب على هذا الفيروس إلا إذا تعاونا معًا وشاركنا الأدوات الصحية بشكل عادل".
قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة كورونا قد تشهد ظهور المزيد من المتحورات مع تصاعد الإصابات بالمتحور "أوميكرون"، مجددة الدعوة لتشارك المعلومات والمعارف الخاصة بإنتاج اللقاحات.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "لم تقترب هذه الجائحة من نهايتها، ومع النمو المذهل بإصابات المتحور أوميكرون عالميًا، من المحتمل ظهور متحورات جديدة ، وهذا هو السبب في أن التتبع والتقييم لا يزالان مهمين".
وأضاف، "قد يكون أوميكرون أقل حدة في المتوسط، لكن القول بأنه مرض خفيف هو قول مضلل، ويؤذي الاستجابة العامة، ويكلف المزيد من الأرواح".
وتابع مدير الصحة العالمية، "نحتاج إلى التأكد من أننا نشارك اللقاحات الحالية بشكل منصف، ونطور التصنيع الموزع في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا التغلب على هذا الفيروس إلا إذا تعاونا معًا وشاركنا الأدوات الصحية بشكل عادل".