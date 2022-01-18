الصين تعلق 8 رحلات جوية أخرى قادمة من الولايات المتحدة

وبذلك يصل إجمالي عدد الرحلات التي تم إلغاؤها هذا العام إلى 84 رحلة وفقا لإحصاء رويترز.وأمرت إدارة الطيران المدني بالصين شركة (يونايتد إيرلاينز) بتعليق 4 رحلات من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي بسبب حالات الإصابة بكوفيد-19، بينما أمرت شركة (دلتا إيرلاينز) بإلغاء رحلتين من سياتل إلى شنغهاي اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني.وقالت هيئة تنظيم الطيران إنه سيتم إلغاء رحلتين تابعتين لشركة (أمريكان إيرلاينز) من دالاس إلى شنغهاي اعتبارا من 21 فبراير/شباط بسبب الإصابات بكوفيد-19.وتواجه الصين طفرة إصابات بكوفيد-19 ضمنها عدة إصابات بالمتحور أوميكرون، فيما تكثف من محاربتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين الشهر المقبل.وطلبت السلطات من ملايين الأشخاص في أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما أُلغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأُغلقت مصانع.وأبقت الصين عدد الإصابات بكوفيد-19 منخفضا نسبيا على أراضيها طوال الجائحة من خلال استراتيجيتها "صفر كوفيد" القائمة على طلب إجراء اختبارات واسعة وإغلاق صارم عند اكتشاف إصابات.غير أن المتحور أوميكرون رُصد في مدينة تيانجين القريبة من بكين قبل أن يتفشى في مدينة أنيانغ.
علقت هيئة تنظيم الطيران في الصين اليوم الثلاثاء ثماني رحلات جوية جديدة قادمة من الولايات المتحدة لشركات طيران أمريكية.
وبذلك يصل إجمالي عدد الرحلات التي تم إلغاؤها هذا العام إلى 84 رحلة وفقا لإحصاء رويترز.
وأمرت إدارة الطيران المدني بالصين شركة (يونايتد إيرلاينز) بتعليق 4 رحلات من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي بسبب حالات الإصابة بكوفيد-19، بينما أمرت شركة (دلتا إيرلاينز) بإلغاء رحلتين من سياتل إلى شنغهاي اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني.