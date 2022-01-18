https://arabic.sputniknews.com/20220118/العراق-ضبط-تزوير-وهدر-بـ-44-مليار-دينار-في-مصرف-حكومي-بالأنبار-1056460198.html

العراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار

العراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت "تزويرا وهدرا" لـ 4.4 مليارات دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T07:49+0000

2022-01-18T07:49+0000

2022-01-18T07:49+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

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جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، بحسب "السومرية نيوز".وقال البيان إنه تم ضبط حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أدى إلى هدر نحو 4.5 مليارات دينار.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف المذكور، وتمكن من ضبط 146 معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير.وأشارت الهيئة إلى أن مجموع الأموال التي تم هدرها في المصرف الزراعي بالرمادي بلغت 4.491.400.000 دينار (ما يزيد على 3 ملايين دولار).وأوضحت في بيانها أن "هذا المبلغ يُمثِّلُ مجموع ما تمَّ صرفه على تلك القروض ضمن المُبادرة الزراعيَّـة للسنوات السابقة".وسبق أن نفذت الهيئة عددا من عمليات الضبط في المصرف الزراعي، آخرها تم الإعلان عنه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في فروعه بمحافظة ديالى شرقي البلاد، وأسفرت عن ضبط قروض منحت بصورة مخالفة للقانون.

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