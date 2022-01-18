تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220118/العراق-ضبط-تزوير-وهدر-بـ-44-مليار-دينار-في-مصرف-حكومي-بالأنبار-1056460198.html
العراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار
العراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت "تزويرا وهدرا" لـ 4.4 مليارات دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T07:49+0000
2022-01-18T07:49+0000
2022-01-18T07:49+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103400/82/1034008213_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_20e2dd9580ca7fa530d47de5d4f6e1b2.jpg
جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، بحسب "السومرية نيوز".وقال البيان إنه تم ضبط حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أدى إلى هدر نحو 4.5 مليارات دينار.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف المذكور، وتمكن من ضبط 146 معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير.وأشارت الهيئة إلى أن مجموع الأموال التي تم هدرها في المصرف الزراعي بالرمادي بلغت 4.491.400.000 دينار (ما يزيد على 3 ملايين دولار).وأوضحت في بيانها أن "هذا المبلغ يُمثِّلُ مجموع ما تمَّ صرفه على تلك القروض ضمن المُبادرة الزراعيَّـة للسنوات السابقة".وسبق أن نفذت الهيئة عددا من عمليات الضبط في المصرف الزراعي، آخرها تم الإعلان عنه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في فروعه بمحافظة ديالى شرقي البلاد، وأسفرت عن ضبط قروض منحت بصورة مخالفة للقانون.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/العراق-استدعاء-مسؤولين-سابقين-بنينوى-بعد-اختفاء-عربات-كانت-بعدتهم-لدى-اجتياح-داعش-1055158596.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103400/82/1034008213_12:0:1988:1482_1920x0_80_0_0_390d79f34e0b1c88d480fbced7fc391b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العراق
العراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت "تزويرا وهدرا" لـ 4.4 مليارات دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، بحسب "ا
لسومرية نيوز
".
وقال البيان إنه تم ضبط حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أدى إلى هدر نحو 4.5 مليارات دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف المذكور، وتمكن من ضبط 146 معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير.
وأشارت الهيئة إلى أن مجموع الأموال التي تم هدرها في المصرف الزراعي بالرمادي بلغت 4.491.400.000 دينار (ما يزيد على 3 ملايين دولار).
وأوضحت في بيانها أن "هذا المبلغ يُمثِّلُ مجموع ما تمَّ صرفه على تلك القروض ضمن المُبادرة الزراعيَّـة للسنوات السابقة".
وسبق أن نفذت الهيئة عددا من عمليات الضبط في المصرف الزراعي، آخرها تم الإعلان عنه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في فروعه بمحافظة ديالى شرقي البلاد، وأسفرت عن ضبط قروض منحت بصورة مخالفة للقانون.