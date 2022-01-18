تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/العراق-ضبط-تزوير-وهدر-بـ-44-مليار-دينار-في-مصرف-حكومي-بالأنبار-1056460198.html
العراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار
العراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت "تزويرا وهدرا" لـ 4.4 مليارات دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T07:49+0000
2022-01-18T07:49+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103400/82/1034008213_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_20e2dd9580ca7fa530d47de5d4f6e1b2.jpg
جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، بحسب "السومرية نيوز".وقال البيان إنه تم ضبط حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أدى إلى هدر نحو 4.5 مليارات دينار.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف المذكور، وتمكن من ضبط 146 معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير.وأشارت الهيئة إلى أن مجموع الأموال التي تم هدرها في المصرف الزراعي بالرمادي بلغت 4.491.400.000 دينار (ما يزيد على 3 ملايين دولار).وأوضحت في بيانها أن "هذا المبلغ يُمثِّلُ مجموع ما تمَّ صرفه على تلك القروض ضمن المُبادرة الزراعيَّـة للسنوات السابقة".وسبق أن نفذت الهيئة عددا من عمليات الضبط في المصرف الزراعي، آخرها تم الإعلان عنه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في فروعه بمحافظة ديالى شرقي البلاد، وأسفرت عن ضبط قروض منحت بصورة مخالفة للقانون.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/العراق-استدعاء-مسؤولين-سابقين-بنينوى-بعد-اختفاء-عربات-كانت-بعدتهم-لدى-اجتياح-داعش-1055158596.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103400/82/1034008213_12:0:1988:1482_1920x0_80_0_0_390d79f34e0b1c88d480fbced7fc391b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العراق

العراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار

07:49 GMT 18.01.2022
© AP Photo / JASSIM MOHAMMEDدينار عراقي
دينار عراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / JASSIM MOHAMMED
تابعنا عبر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت "تزويرا وهدرا" لـ 4.4 مليارات دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، بحسب "السومرية نيوز".
وقال البيان إنه تم ضبط حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أدى إلى هدر نحو 4.5 مليارات دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف المذكور، وتمكن من ضبط 146 معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير.
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
العراق... استدعاء مسؤولين سابقين بنينوى بعد اختفاء عربات كانت بعهدتهم لدى اجتياح "داعش"
10 يناير, 07:38 GMT
وأشارت الهيئة إلى أن مجموع الأموال التي تم هدرها في المصرف الزراعي بالرمادي بلغت 4.491.400.000 دينار (ما يزيد على 3 ملايين دولار).
وأوضحت في بيانها أن "هذا المبلغ يُمثِّلُ مجموع ما تمَّ صرفه على تلك القروض ضمن المُبادرة الزراعيَّـة للسنوات السابقة".
وسبق أن نفذت الهيئة عددا من عمليات الضبط في المصرف الزراعي، آخرها تم الإعلان عنه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في فروعه بمحافظة ديالى شرقي البلاد، وأسفرت عن ضبط قروض منحت بصورة مخالفة للقانون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:02 GMTمدير الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا مهتمة بعلاقات حسن الجوار مع أوكرانيا
08:01 GMTفلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
07:55 GMTمن رؤساء البلديات إلى متظاهري بلفور.. إسرائيل تعقبت مواطنيها عبر "بيغاسوس"
07:52 GMTالإمارات توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا بعد الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي
07:51 GMTطبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"
07:49 GMTالعراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار
07:35 GMTكندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا
07:30 GMT"أنصار الله" تكشف عن أنواع صواريخها التي استهدفت المطارات الإماراتية
07:23 GMTاختبار غير عادي لرشاش "آ كي-105"... فيديو
07:06 GMTرغد صدام حسين: هجوم أبو ظبي جريمة نفذتها أدوات لدولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب
06:58 GMT سي إن إن: رئيس وكالة المخابرات المركزية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي
06:56 GMTإسرائيل تجري "تجربة ناجحة" على صاروخ "آرو 3"
06:54 GMTالكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة
06:54 GMT"بمعدل 15 ألف دولار في الثانية".. الجائحة ترأف بالأغنياء وتقهر الفقراء
06:45 GMTالحرس الثوري يكشف كيف أنقذت أمريكا صدام حسين إبان الحرب العراقية الإيرانية
06:27 GMTالسعودية تتوعد أنصار الله بـ"الرد بكل حزم وقوة على الأعمال الإرهابية الجبانة"
06:24 GMTالأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
06:06 GMTالقرم تعرض موانئها للتبادل التجاري مع سوريا
05:47 GMT مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة عند الإصابة بنزلة برد
05:33 GMT"رضا الأم"... لاعب يحتفل بتسجيله هدفا على طريقته الخاصة... فيديو