تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الفلسطينيون-يشيعون-جثمان-أيقونة-المقاومة-الشعبية-الفلسطينية-1056500958.html
الفلسطينيون يشيعون جثمان "أيقونة" المقاومة الشعبية الفلسطينية
الفلسطينيون يشيعون جثمان "أيقونة" المقاومة الشعبية الفلسطينية
شيّع آلاف الفلسطينيين، جثمان "أيقونة المقاومة الشعبية" الشيخ الفلسطيني سليمان الهذالين، في مدينة يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقد انطلق موكب التشيع... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T17:48+0000
2022-01-18T17:48+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056500851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87f7f9b677381c553ec47629c51d64fc.jpg
وألقت جموع المشاركين وعائلته، نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أداء صلاة الجنازة عليه، ومواراته الثرى، وعمّ الإضراب الشامل مدينة يطا وضواحيها، استجابة لإعلان القوى الإسلامية والوطنية الإضراب الشامل، للمشاركة في تشييع الهذالين.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الهذالين (69 عاما) توفي متأثراً بجروحه التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن دهسته مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي، في الخامس من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.وقال إبراهيم الهذالين شقيق الشيخ سليمان الهذالين لوكالة "سبوتنيك": "إن الجيش الإسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية موت شقيقي، واستهدافه كان متعمداً للنيل من المقاومة الشعبية جنوب الضفة الغربية، واليوم هذه الجموع الغفيرة التي حضرت تؤكد على استمرار مقاومة كل ممارسات التطهير العرقي والتهجير ومصادرة الأراضي".وبدوره قال المحامي فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية، "إنَّ استهداف الهذالين هو جريمة بشعة بكل معاني الكلمة"، مؤكداً مطالبة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية "بإجراء تحقيق دولي في مقتل الشيخ الهذلين، ومساءلة من قاموا بهذه الجريمة".ويُعرف عن الهذالين مشاركته الواسعة على مدار السنين في فعاليات المقاومة الشعبية بالضفة، واعتراضه الآليات العسكرية الإسرائيلية في كل عملية مداهمة للتجمعات الفلسطينية شرقي بلدة يطّا، بالخليل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056500851_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d929c8e08f81d26b5157d0cb16b67ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الفلسطينيون يشيعون جثمان "أيقونة" المقاومة الشعبية الفلسطينية

17:48 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
شيّع آلاف الفلسطينيين، جثمان "أيقونة المقاومة الشعبية" الشيخ الفلسطيني سليمان الهذالين، في مدينة يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقد انطلق موكب التشيع من المستشفى الأهلي الحكومي في مدينة الخليل، نحو مسقط رأسه في قرية أم الخير.
وألقت جموع المشاركين وعائلته، نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أداء صلاة الجنازة عليه، ومواراته الثرى، وعمّ الإضراب الشامل مدينة يطا وضواحيها، استجابة لإعلان القوى الإسلامية والوطنية الإضراب الشامل، للمشاركة في تشييع الهذالين.
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الهذالين (69 عاما) توفي متأثراً بجروحه التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن دهسته مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي، في الخامس من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
وقال إبراهيم الهذالين شقيق الشيخ سليمان الهذالين لوكالة "سبوتنيك": "إن الجيش الإسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية موت شقيقي، واستهدافه كان متعمداً للنيل من المقاومة الشعبية جنوب الضفة الغربية، واليوم هذه الجموع الغفيرة التي حضرت تؤكد على استمرار مقاومة كل ممارسات التطهير العرقي والتهجير ومصادرة الأراضي".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون جثمان أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
وبدوره قال المحامي فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية، "إنَّ استهداف الهذالين هو جريمة بشعة بكل معاني الكلمة"، مؤكداً مطالبة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية "بإجراء تحقيق دولي في مقتل الشيخ الهذلين، ومساءلة من قاموا بهذه الجريمة".
ويُعرف عن الهذالين مشاركته الواسعة على مدار السنين في فعاليات المقاومة الشعبية بالضفة، واعتراضه الآليات العسكرية الإسرائيلية في كل عملية مداهمة للتجمعات الفلسطينية شرقي بلدة يطّا، بالخليل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:01 GMTفلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021
17:48 GMTالفلسطينيون يشيعون جثمان "أيقونة" المقاومة الشعبية الفلسطينية
17:43 GMTالصين تحث الغرب على عدم الإسراع في رفع الفائدة وتحذر من "تداعيات خطيرة"
17:33 GMTرئيس كوريا الجنوبية يبدأ غدا زيارة "تاريخية" لمصر
17:24 GMTالخارجية الروسية تعلن عن لقاء بين لافروف وبلينكن قريبا
17:13 GMTأردوغان: الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا
17:11 GMTالصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات
17:05 GMTمتحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية
16:59 GMTرئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لدعم الإمارات "استخباراتيا وأمنيا" ضد أي هجوم
16:56 GMTأكثر من 11 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "مون نايت" في اليوم الأول لطرحه
16:55 GMTإعلام: تفجير مقر للجيش الوطني الليبي و"داعش" يتبنى الهجوم
16:53 GMTتفاصيل جديدة بشأن الهجوم الجوي على الإمارات باستخدام "المزيج المدمر"
16:48 GMTواشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني
16:43 GMTالمشري يناقش مع "تأسيسية الدستور" سبل الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا
16:43 GMTالمشهد في ليبيا يعود "للمربع الأول"... مسارات عدة وخلافات حول خارطة الطريق
16:29 GMTحفيد عمر الشريف يعلق على شائعة وفاته
16:25 GMTمايكروسوفت تتعاقد على أكبر صفقة ألعاب في التاريخ... بـ 68.7 مليار دولار
16:14 GMTقبل المواجهة الحاسمة... ما هو تاريخ مواجهات مصر والسودان في أمم أفريقيا؟... فيديو
16:05 GMTسيارة تطارد نمرا من فصيلة نادرة في كازاخستان...فيديو وصور
16:03 GMTفرنسا: 3 مخاطر تهدد الانتعاش في أوروبا