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القرم تعتزم تدشين رحلات جوية مع سوريا
القرم تعتزم تدشين رحلات جوية مع سوريا
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رحلات جوية مع سوريا عبر كوبان وأرمينيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:39+0000
2022-01-18T14:39+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال أكسينوف: "تعمل القرم على مسألة تدشين الرحلات الجوية مع سوريا، من خلال مدينة سوتشي وأنابا ويريفان، وهناك فهم لكيفية القيام بذلك".وقال جورجي مرادوف، الممثل الدائم للقرم لدى الرئاسة الروسية، إن موانئ القرم يمكن أن تصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا.وقال مرادوف لـ"سبوتنيك": "إن موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا، شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أي عقوبات".وأضاف: "يمكن لممثلي المناطق الروسية الأخرى التجارة مع سوريا عبر القرم دون مخاطر العقوبات".وشدد المندوب الدائم على أنه تم بالفعل إنشاء بيت تجاري مشترك بين القرم وسوريا، فرعه الأول في روسيا والآخر في سوريا.وأكد مرادوف "نعمل الآن على زيادة التجارة مع سوريا".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/خبير-يبين-6-أسباب-لـتقدم-روسيا-على-الغرب-على-عدّة-أصعدة-1056492267.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم

القرم تعتزم تدشين رحلات جوية مع سوريا

14:39 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رحلات جوية مع سوريا عبر كوبان وأرمينيا.
وقال أكسينوف: "تعمل القرم على مسألة تدشين الرحلات الجوية مع سوريا، من خلال مدينة سوتشي وأنابا ويريفان، وهناك فهم لكيفية القيام بذلك".
"لا توجد لوجستيات مباشرة، وليس لدينا رحلات جوية بين دمشق وسيمفيروبول، ومن الصعب جدا تنظيم التجارة بدون طيران، ولكن يتم دراسة إمكانية إطلاق الرحلات عبر سوتشي، وأنابا، ويريفان، وهناك عدد من المقترحات قيد الدراسة، ونحن مستعدون لمناقشتها، وهناك فهم لكيفية القيام بذلك".
سيرغي أكسيونوف
رئيس شبه جزيرة القرم
وقال جورجي مرادوف، الممثل الدائم للقرم لدى الرئاسة الروسية، إن موانئ القرم يمكن أن تصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
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وقال مرادوف لـ"سبوتنيك": "إن موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا، شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أي عقوبات".
وأضاف: "يمكن لممثلي المناطق الروسية الأخرى التجارة مع سوريا عبر القرم دون مخاطر العقوبات".
وشدد المندوب الدائم على أنه تم بالفعل إنشاء بيت تجاري مشترك بين القرم وسوريا، فرعه الأول في روسيا والآخر في سوريا.
وأكد مرادوف "نعمل الآن على زيادة التجارة مع سوريا".
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