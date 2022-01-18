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القرم تعرض موانئها للتبادل التجاري مع سوريا
القرم تعرض موانئها للتبادل التجاري مع سوريا
قال جورجي مرادوف، الممثل الدائم للقرم لدى الرئاسة الروسية، إن موانئ القرم يمكن أن تصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تنمية العلاقات... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T06:06+0000
2022-01-18T06:06+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
جزيرة القرم
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وقال مرادوف لـ"سبوتنيك": "إن موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا. شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أي عقوبات". وشدد المندوب الدائم على أنه تم بالفعل إنشاء بيت تجاري مشترك بين القرم وسوريا، فرعه الأول في روسيا والآخر في سوريا. وأكد مرادوف "نعمل الآن على زيادة التجارة مع سوريا".هذا ويقوم وفد حكومي من سوريا بزيارة تستغرق يومين لشبه جزيرة القرم. ومن المقرر عقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي يوم الثلاثاء.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, جزيرة القرم

القرم تعرض موانئها للتبادل التجاري مع سوريا

06:06 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورالقرم، روسيا - ميناء مدينة كيرتش
القرم، روسيا - ميناء مدينة كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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قال جورجي مرادوف، الممثل الدائم للقرم لدى الرئاسة الروسية، إن موانئ القرم يمكن أن تصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا.
وقال مرادوف لـ"سبوتنيك": "إن موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا. شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أي عقوبات".

وأضاف: "يمكن لممثلي المناطق الروسية الأخرى التجارة مع سوريا عبر القرم دون مخاطر العقوبات".

وشدد المندوب الدائم على أنه تم بالفعل إنشاء بيت تجاري مشترك بين القرم وسوريا، فرعه الأول في روسيا والآخر في سوريا.
وأكد مرادوف "نعمل الآن على زيادة التجارة مع سوريا".
هذا ويقوم وفد حكومي من سوريا بزيارة تستغرق يومين لشبه جزيرة القرم. ومن المقرر عقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي يوم الثلاثاء.
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