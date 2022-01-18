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المستثمرون الأجانب يعودون بقوة إلى السوق المصرية
المستثمرون الأجانب يعودون بقوة إلى السوق المصرية
قال مصدر في البنك المركزي المصري إن المستثمرين الأجانب ضخوا منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري 970 مليون دولار في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:52+0000
2022-01-18T11:52+0000
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ولفت المصدر المسؤول بحسب موقع "مصراوي" إلى أن ذلك يشير إلى عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية بداية من العام الجديد.وأشار المصدر إلى أنه "واضح أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به".وتوقع صندوق النقد الدولى، في يوليو الماضي، ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية إلى 8.6 مليار دولار فى العام المالى الحالي مقابل 5.4 مليار العام الماضى، تقفز إلى 11.7 مليار فى العام المالى المقبل (2022/ 2023) و16.5 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
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اقتصاد, أخبار مصر الآن, مصر

المستثمرون الأجانب يعودون بقوة إلى السوق المصرية

11:52 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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قال مصدر في البنك المركزي المصري إن المستثمرين الأجانب ضخوا منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري 970 مليون دولار في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة.
ولفت المصدر المسؤول بحسب موقع "مصراوي" إلى أن ذلك يشير إلى عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية بداية من العام الجديد.
وأشار المصدر إلى أنه "واضح أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به".
ولفت إلى أن "رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل".
وتوقع صندوق النقد الدولى، في يوليو الماضي، ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية إلى 8.6 مليار دولار فى العام المالى الحالي مقابل 5.4 مليار العام الماضى، تقفز إلى 11.7 مليار فى العام المالى المقبل (2022/ 2023) و16.5 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
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