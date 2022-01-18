المشري يناقش مع "تأسيسية الدستور" سبل الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا

والتقى المشري وعضو المجلس ورئيس اللجنة القانونية عادل كرموس ورئيس لجنة الحوار محمد تكالة، اليوم، أعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المجلس في طرابلس.وأكد المشري أهمية التواصل مع الهيئة باعتبارها هيئة منتخبَة من قبل الشعب الليبي أوكلت إليها مهمة صياغة مشروع الدستور وإعداده، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وناقش الحضور سبل حلحلة الأزمة القانونية التي تواجه الاستحقاق الانتخابي "الذي يرنوا إليه الشعب الليبي آملين من خلاله إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المنشودة على أساس دستوري دائم للبلاد".كما اتفق الحضور على ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي.تشهد لييبا حالة من الغموض والانقسام فيما يتعلق بخارطة الطريق الجديدة بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كما كان مخططا لها من قبل.وفي وقت سابق، من جانبها أخبرت النائبة الليبية فاطمة بوسعدة، "سبوتنيك" أنه لا توجد إمكانية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأكد المشري أهمية التواصل مع الهيئة باعتبارها هيئة منتخبَة من قبل الشعب الليبي أوكلت إليها مهمة صياغة مشروع الدستور وإعداده، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وناقش الحضور سبل حلحلة الأزمة القانونية التي تواجه الاستحقاق الانتخابي "الذي يرنوا إليه الشعب الليبي آملين من خلاله إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المنشودة على أساس دستوري دائم للبلاد".