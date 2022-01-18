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https://arabic.sputniknews.com/20220118/الملك-سلمان-يعلق-على-هجوم-أنصار-الله-على-أبو-ظبي-1056487676.html
الملك سلمان يعلق على هجوم "أنصار الله" على أبو ظبي
الملك سلمان يعلق على هجوم "أنصار الله" على أبو ظبي
علق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء على "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا "الوقوف التام مع... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:30+0000
2022-01-18T13:30+0000
أنصار الله
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، جدد مجلس الوزراء السعودي "إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا استمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف، "بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/ابن-سلمان-وابن-زايد-يعلقان-لأول-مرة-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-تعرضت-له-السعودية-والإمارات-1056455022.html
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أنصار الله, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الملك سلمان يعلق على هجوم "أنصار الله" على أبو ظبي

13:30 GMT 18.01.2022
© REUTERSمجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018
مجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS
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علق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء على "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا "الوقوف التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".
وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، جدد مجلس الوزراء السعودي "إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا استمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف، "بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
ابن سلمان وابن زايد يعلقان لأول مرة على "الهجوم الإرهابي" الذي تعرضت له السعودية والإمارات
أمس, 21:25 GMT
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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