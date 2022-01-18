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https://arabic.sputniknews.com/20220118/النفط-يصعد-لقمة-أكثر-من-7-سنوات-بفعل-التوتر-في-الشرق-الأوسط-1056457659.html
النفط يصعد لقمة أكثر من 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط
النفط يصعد لقمة أكثر من 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات،... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T03:55+0000
2022-01-18T03:55+0000
أسعار النفط اليوم
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وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة، "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق".وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق.وكانت تعاملات أمس الاثنين محدودة، بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.هددت حركة الحوثي بشن هجمات ضد مزيد من الأهداف في الإمارات بعد ضربات شنتها باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ تسببت في انفجارات بشاحنات وقود وقتلت ثلاثة أشخاص، في حين قالت الإمارات إنها "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي".وقالت شركة النفط الإماراتية أدنوك، إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم بعد واقعة في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة مصفح بأبو ظبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/أدنوك-الإماراتية-تقول-أنها-فعلت-خطط-استمرارية-الأعمال-بعد-هجوم-أبو-ظبي-1056456242.html
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أسعار النفط اليوم

النفط يصعد لقمة أكثر من 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط

03:55 GMT 18.01.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Eric Gay
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، مما يؤدي لتصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.
وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة، "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق".
وبحلول الساعة (02:30) بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق.
وكانت تعاملات أمس الاثنين محدودة، بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
شركة أدنوك الإماراتية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
أدنوك الإماراتية تقول أنها فعلت خطط استمرارية الأعمال بعد هجوم أبو ظبي
أمس, 22:46 GMT
هددت حركة الحوثي بشن هجمات ضد مزيد من الأهداف في الإمارات بعد ضربات شنتها باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ تسببت في انفجارات بشاحنات وقود وقتلت ثلاثة أشخاص، في حين قالت الإمارات إنها "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي".
وقالت شركة النفط الإماراتية أدنوك، إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم بعد واقعة في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة مصفح بأبو ظبي.
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