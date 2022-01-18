بتوجيه صارم... كيف يقوم المدربون الروس بتدريب طاقم قاذفات اللهب السوري في حلب

وبحسب سيناريو التدريب، فإنه يجب أن يضربوا تحصينات المسلحين، التي تحاكيها براميل عادية. قاذفات اللهب نادرة في جيش الجمهورية، وليس من السهل على جندي عديم الخبرة أن يصيب من الطلقة الأولى، لكن السوريين يتحسنون واحداً تلو الآخر.في الوقت نفسه، يقوم المدربون الروس بتحسين مهارات مقاتلي قوات الحماية من الإشعاعات البيلوجية والكيميائية في موقع آخر من ساحة التدريب. على وجه الخصوص، يتم تعريفهم بالجهاز وقواعد استخدام القنابل الدخانية. يجب تعليم الكثير من السوريين من الصف، لكن يتم إحراز التقدم. القيادة ككل راضية وتعتزم تسريع عملية التدريب القتالي، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
يتدرب طاقم قاذفات اللهب السوري - المدافعون عن حلب- على أيدي مدربين روس. يستمر التدريب النشط للأفراد العسكريين المحليين على أسوار المدينة القديمة.
وبحسب سيناريو التدريب، فإنه يجب أن يضربوا تحصينات المسلحين، التي تحاكيها براميل عادية. قاذفات اللهب نادرة في جيش الجمهورية، وليس من السهل على جندي عديم الخبرة أن يصيب من الطلقة الأولى، لكن السوريين يتحسنون واحداً تلو الآخر.
في الوقت نفسه، يقوم المدربون الروس بتحسين مهارات مقاتلي قوات الحماية من الإشعاعات البيلوجية والكيميائية في موقع آخر من ساحة التدريب. على وجه الخصوص، يتم تعريفهم بالجهاز وقواعد استخدام القنابل الدخانية. يجب تعليم الكثير من السوريين من الصف، لكن يتم إحراز التقدم. القيادة ككل راضية وتعتزم تسريع عملية التدريب القتالي، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.