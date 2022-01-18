تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/برلمانيون-يبينون-سبب-محاولة-بعض-الجهات-عرقلة-المؤسسات-الدستورية-في-العراق-1056502408.html
برلمانيون يبينون سبب محاولة بعض الجهات "عرقلة المؤسسات الدستورية" في العراق
برلمانيون يبينون سبب محاولة بعض الجهات "عرقلة المؤسسات الدستورية" في العراق
تمرّ العملية السياسية في العراق بمخاض عسير منذ أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية برئيس الحكومة عادل عبد المهدي، والتي نتج عنها مرحلة انتقالية وصولا للانتخابات... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T18:53+0000
2022-01-18T18:53+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103507/34/1035073416_0:154:3500:2123_1920x0_80_0_0_a771ee133e676738fe03a1e5724f4c0e.jpg
وما إن انتهت الطعون والخلافات وتم إعلان النتائج النهائية حتى عقد البرلمان جلسته الأولي، التي تم خلالها إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمرة الثانية، فلم تمر ساعات حتى تم الطعن على شرعية تلك الجلسة أمام المحكمة الاتحادية في العراق، وبغض النظر عن القرار الذي سوف تصدره المحكمة، يتساءل مراقبون عن أهداف عرقلة المشهد السياسي ومحاولات منع استكمال المؤسسات الدستورية في البلاد.بداية يقول الأمين العام للحزب الطليعي الناصري بالعراق، الدكتور عبد الستار الجميلي: "الواقع أن الجلسة الأولى للبرلمان لم تكن على مستوى المسؤولية البرلمانية".ممارسات غريبةوأضاف الجميلي في حديثه لـ"سبوتنيك": "حيث تضمنت الجلسة ممارسات غريبة لا تمت للعمل البرلماني بصلة، واعتداء سافر على رئيس السن، وفرض انتخابات غير شرعية، الأمر الذي يعكس مستوى بعض النواب الذين جاءت بهم الانتخابات المبكرة، والتي لم تتسم بالشفافية والنزاهة وتمت مقاطعتها من غالبية الشعب العراقي، هذا الأمر ضرب شرعية المجلس الحالي في الصميم".المحكمة الاتحاديةوأكد أمين الحزب الناصري، أن "ما حدث هو فرض أمر واقع على الشعب العراقي الذي ألغيت إرادته من قبل كتل الاستبداد والفساد والتبعية في بغداد وأربيل، ما أدخل البلاد في دوامة الصراعات العبثية على السلطة والثروة، بين أطراف جميعها مسلحة".أما فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية فيرى الجميلي أنها "تتحمل مسؤولية الوصول بالعراق إلى هذه النتيجة، فكان عليها أمام الأدلة الحاسمة على عدم شرعية الانتخابات، أن تصدر قرارا بإلغاء النتائج والدعوة إلى انتخابات جديدة وفق قانون جديد ومفوضية مستقلة حقا، لذلك لن يختلف قرارها الجديد عن قرارها السابق، وستتحمل أمام التاريخ مسؤوليتها عن جر العراق إلى الصراعات البينية التي لا يمكن التنبؤ بمخاطرها وآثارها على العراق شعبا وكيانا".كسب الوقتمن جانبه يقول أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق، ثائر البياتي: "لم يتفاجأ العراقيون بما حصل في الجلسة الأولى للبرلمان، وكل ما حدث كان متوقعا، فكل حركات السياسيين أو من يقف خلفهم معروفة، بعد مسرحية محمود المشهداني رئيس السن للبرلمان، حيث كان الهدف منها تعطيل الجلسة من أجل كسب وقت، وبعد فشلها ذهبوا إلى السيناريو الثاني وهو مسألة الطعن أمام المحكمة الاتحادية، والهدف منه أيضا كسب مزيد من الوقت حتى يجدوا حل للأزمة التي تعصف بالأحزاب الولائية المرتبطة بالنفوذ السياسي الإيراني في العراق".التغيير السلميوتابع البياتي: "تجنبا للمواجهات المسلحة مع الموالين لطهران، اتخذ قرار التغيير عبر العملية السياسية بالأخص في العراق ولبنان لاحقا، أما في سوريا واليمن سيكون للقوة العسكرية دور في التغيير فيهما، وأعتقد أيضا أن مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة ستكون هناك قرارات كثيرة تطيح بأسماء وعناوين وتغير المعادلة على الأرض عسكريا وسياسيًا".النظام الجديدولفت إلى أن "ثبات مقتدى الصدر إذا استمر على مواقفه وطبق تعهداته التي وعد بها بعد إعلان النتائج، وما صرح به الأكراد في إعلان موقفهم من المرحلة القادمة، وتحالف السنة معهم، يجعلنا نخرج بنتائج أولية تذهب بالبلاد إلى الاستقرار وتهيئة أرضية للمستقبل لتغيير سياسة العراق برمتها، بما يهم الداخل أولا و متوافقة مع المجتمع الدولي في النظام العالمى الجديد، الذي سيطبق خلال المراحل القادمة،وهو نظام الأقطاب بعد أن يعلن عن فشل نظام القطب الواحد".وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الماضي، قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب "البرلمان".وقررت المحكمة إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.ويأتي القرار بعد دعوتين تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داوود بشأن الجلسة الأولى و"عدم قانونيتها".ومن ناحيته جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر،الأحد الماضي، دعمه لما أسماها "حكومة الأغلبية الوطنية".وقال الصدر، عبر حسابه على تويتر: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".وقال الصدر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم"، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يهدد شركاءه أو يهدد السلم الأهلي.وأضاف أن "الحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت ومن كان"، مشددا على أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".وهنأ الصدر، في تغريدة أخرى، انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في دورته الخامسة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبد الله، بأنها أولى "بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".وشدد على ضرورة أن "تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير"، مؤكدا أنهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام الشعب العراقي.وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الحكيم-قصف-المنطقة-الخضراء-يعصف-بهيبة-الدولة-العراقية-1056166517.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103507/34/1035073416_232:0:3268:2277_1920x0_80_0_0_87ea59a3aea6667e3e5ef7231ac7354c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق

برلمانيون يبينون سبب محاولة بعض الجهات "عرقلة المؤسسات الدستورية" في العراق

18:53 GMT 18.01.2022
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
تمرّ العملية السياسية في العراق بمخاض عسير منذ أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية برئيس الحكومة عادل عبد المهدي، والتي نتج عنها مرحلة انتقالية وصولا للانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تعرضت العملية لانتقادات واتهامات بالتزوير وعدم الشفافية.
وما إن انتهت الطعون والخلافات وتم إعلان النتائج النهائية حتى عقد البرلمان جلسته الأولي، التي تم خلالها إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمرة الثانية، فلم تمر ساعات حتى تم الطعن على شرعية تلك الجلسة أمام المحكمة الاتحادية في العراق، وبغض النظر عن القرار الذي سوف تصدره المحكمة، يتساءل مراقبون عن أهداف عرقلة المشهد السياسي ومحاولات منع استكمال المؤسسات الدستورية في البلاد.
بداية يقول الأمين العام للحزب الطليعي الناصري بالعراق، الدكتور عبد الستار الجميلي: "الواقع أن الجلسة الأولى للبرلمان لم تكن على مستوى المسؤولية البرلمانية".
ممارسات غريبة
وأضاف الجميلي في حديثه لـ"سبوتنيك": "حيث تضمنت الجلسة ممارسات غريبة لا تمت للعمل البرلماني بصلة، واعتداء سافر على رئيس السن، وفرض انتخابات غير شرعية، الأمر الذي يعكس مستوى بعض النواب الذين جاءت بهم الانتخابات المبكرة، والتي لم تتسم بالشفافية والنزاهة وتمت مقاطعتها من غالبية الشعب العراقي، هذا الأمر ضرب شرعية المجلس الحالي في الصميم".
رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
الحكيم: قصف "المنطقة الخضراء" يعصف بهيبة الدولة العراقية
14 يناير, 10:44 GMT
"تلك الأوضاع غير البرلمانية أعطت مؤشرا واضحا، على حجم التردي الذي يمر به العراق في ظل المحاصصة الطائفية والعرقية والأجندات الإقليمية والدولية، التي أوصلت العراق إلى مصاف الدولة الفاشلة، وكل حديث عن كتل فائزة وكتل خاسرة ليس صحيحا، وليس له أي قيمة أو مصداقية قانونية أو دستورية، وإنما مجرد حديث غرائز ورغبات".
عبد الستار الجميلي
الأمين العام للحزب الطليعي الناصري بالعراق
المحكمة الاتحادية
وأكد أمين الحزب الناصري، أن "ما حدث هو فرض أمر واقع على الشعب العراقي الذي ألغيت إرادته من قبل كتل الاستبداد والفساد والتبعية في بغداد وأربيل، ما أدخل البلاد في دوامة الصراعات العبثية على السلطة والثروة، بين أطراف جميعها مسلحة".
أما فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية فيرى الجميلي أنها "تتحمل مسؤولية الوصول بالعراق إلى هذه النتيجة، فكان عليها أمام الأدلة الحاسمة على عدم شرعية الانتخابات، أن تصدر قرارا بإلغاء النتائج والدعوة إلى انتخابات جديدة وفق قانون جديد ومفوضية مستقلة حقا، لذلك لن يختلف قرارها الجديد عن قرارها السابق، وستتحمل أمام التاريخ مسؤوليتها عن جر العراق إلى الصراعات البينية التي لا يمكن التنبؤ بمخاطرها وآثارها على العراق شعبا وكيانا".
كسب الوقت
من جانبه يقول أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق، ثائر البياتي: "لم يتفاجأ العراقيون بما حصل في الجلسة الأولى للبرلمان، وكل ما حدث كان متوقعا، فكل حركات السياسيين أو من يقف خلفهم معروفة، بعد مسرحية محمود المشهداني رئيس السن للبرلمان، حيث كان الهدف منها تعطيل الجلسة من أجل كسب وقت، وبعد فشلها ذهبوا إلى السيناريو الثاني وهو مسألة الطعن أمام المحكمة الاتحادية، والهدف منه أيضا كسب مزيد من الوقت حتى يجدوا حل للأزمة التي تعصف بالأحزاب الولائية المرتبطة بالنفوذ السياسي الإيراني في العراق".
"نعتقد أن قرار المحكمة لن يغير من ما حدث في الجلسة الأولى وستمضي العملية باستكمال بقية الجلسات وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إن ما يحدث في العراق والمنطقة عموما، هو تغيير مرحلة كاملة انتهى معها دور النفوذ الإيراني في المنطقة".
ثائر البياتي
أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق
التغيير السلمي
وتابع البياتي: "تجنبا للمواجهات المسلحة مع الموالين لطهران، اتخذ قرار التغيير عبر العملية السياسية بالأخص في العراق ولبنان لاحقا، أما في سوريا واليمن سيكون للقوة العسكرية دور في التغيير فيهما، وأعتقد أيضا أن مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة ستكون هناك قرارات كثيرة تطيح بأسماء وعناوين وتغير المعادلة على الأرض عسكريا وسياسيًا".
النظام الجديد
ولفت إلى أن "ثبات مقتدى الصدر إذا استمر على مواقفه وطبق تعهداته التي وعد بها بعد إعلان النتائج، وما صرح به الأكراد في إعلان موقفهم من المرحلة القادمة، وتحالف السنة معهم، يجعلنا نخرج بنتائج أولية تذهب بالبلاد إلى الاستقرار وتهيئة أرضية للمستقبل لتغيير سياسة العراق برمتها، بما يهم الداخل أولا و متوافقة مع المجتمع الدولي في النظام العالمى الجديد، الذي سيطبق خلال المراحل القادمة،وهو نظام الأقطاب بعد أن يعلن عن فشل نظام القطب الواحد".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الماضي، قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب "البرلمان".
وقررت المحكمة إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.
ويأتي القرار بعد دعوتين تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داوود بشأن الجلسة الأولى و"عدم قانونيتها".
ومن ناحيته جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر،الأحد الماضي، دعمه لما أسماها "حكومة الأغلبية الوطنية".
وقال الصدر، عبر حسابه على تويتر: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".
وقال الصدر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم"، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يهدد شركاءه أو يهدد السلم الأهلي.
وأضاف أن "الحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت ومن كان"، مشددا على أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".
وهنأ الصدر، في تغريدة أخرى، انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في دورته الخامسة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبد الله، بأنها أولى "بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".
وشدد على ضرورة أن "تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير"، مؤكدا أنهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام الشعب العراقي.
وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب المغرب - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الغابون 1 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية (الشوط الأول)18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:32 GMTتقارير: أوكرانيا تلقت أسلحة "قادرة على تدمير الدبابات الروسية" من بريطانيا
19:18 GMTروسيا تنفي مقتل أو إصابة أي من مواطنيها خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان
19:15 GMT الإمارات تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي
19:09 GMTالسفيرة نميرة نجم: الهجرة من أفريقيا لن تتوقف في ظل ضعف التنمية ونأمل في تعاون أكبر مع روسيا
18:53 GMTبرلمانيون يبينون سبب محاولة بعض الجهات "عرقلة المؤسسات الدستورية" في العراق
18:49 GMTبعد استهداف أبو ظبي... تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد
18:45 GMTالصحة العالمية: فيروس كورونا لن يختفي تماما لكن هناك فرصة لإنهاء حالة الطوارئ
18:32 GMTبث مباشر... مباراة الغابون 1 X المغرب 0 في بطولة الأمم الأفريقية (الشوط الأول)
18:26 GMTمع تجدد المواجهات... هل تشعل أحداث حي الشيخ جراح انتفاضة فلسطينية جديدة؟
18:01 GMTفلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021
17:48 GMTالفلسطينيون يشيعون جثمان "أيقونة" المقاومة الشعبية الفلسطينية
17:43 GMTالصين تحث الغرب على عدم الإسراع في رفع الفائدة وتحذر من "تداعيات خطيرة"
17:33 GMTرئيس كوريا الجنوبية يبدأ غدا زيارة "تاريخية" لمصر
17:24 GMTالخارجية الروسية تعلن عن لقاء بين لافروف وبلينكن قريبا
17:13 GMTأردوغان: الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا
17:11 GMTالصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات
17:05 GMTمتحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية
16:59 GMTرئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لدعم الإمارات "استخباراتيا وأمنيا" ضد أي هجوم
16:56 GMTأكثر من 11 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "مون نايت" في اليوم الأول لطرحه
16:55 GMTإعلام: تفجير مقر للجيش الوطني الليبي و"داعش" يتبنى الهجوم