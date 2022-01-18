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بريطانيا: وزير الدفاع يزور ألمانيا قريبا
بريطانيا: وزير الدفاع يزور ألمانيا قريبا
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن زيارة لوزير الدفاع البريطاني بن والاس قريبا إلى ألمانيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T12:43+0000
2022-01-18T12:43+0000
أخبار ألمانيا
بريطانيا
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وحسب رويترز قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس يعتزم زيارة ألمانيا قريبا للقاء نظيره الجديد.كما نفى المتحدث تقارير إعلامية تفيد بأن الطائرات البريطانية التي كانت تنقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا أمس الاثنين مُنعت من الوصول إلى المجال الجوي الألماني.وقال المتحدث "ألمانيا لم تمنع دخول الطائرات مجالها الجوي لأن المملكة المتحدة لم تقدم طلبًا، ولم يكن هناك خلاف بين المملكة المتحدة وألمانيا بشأن هذه المسألة".
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أخبار ألمانيا, بريطانيا

بريطانيا: وزير الدفاع يزور ألمانيا قريبا

12:43 GMT 18.01.2022
© REUTERS . Simon Dawsonوزير الدفاع البريطاني بن والاس
وزير الدفاع البريطاني بن والاس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS . Simon Dawson
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن زيارة لوزير الدفاع البريطاني بن والاس قريبا إلى ألمانيا.
وحسب رويترز قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس يعتزم زيارة ألمانيا قريبا للقاء نظيره الجديد.
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كما نفى المتحدث تقارير إعلامية تفيد بأن الطائرات البريطانية التي كانت تنقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا أمس الاثنين مُنعت من الوصول إلى المجال الجوي الألماني.
وقال المتحدث "ألمانيا لم تمنع دخول الطائرات مجالها الجوي لأن المملكة المتحدة لم تقدم طلبًا، ولم يكن هناك خلاف بين المملكة المتحدة وألمانيا بشأن هذه المسألة".
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