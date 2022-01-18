https://arabic.sputniknews.com/20220118/بعد-الهجوم-الذي-طال-الإمارات-هل-تعود-العلاقات-بين-الرياض-وطهران-إلى-نقطة-الصفر؟-1056491233.html

بعد الهجوم الذي طال الإمارات… هل تعود العلاقات بين الرياض وطهران إلى نقطة الصفر؟

بعد الهجوم الذي طال الإمارات… هل تعود العلاقات بين الرياض وطهران إلى نقطة الصفر؟

باشرت ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي عملها في مدينة جدة السعودية، بحضور 3 دبلوماسيين، بعد أن كانت متوقفة عن العمل على مدى السنوات الـ6 الماضية. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T13:50+0000

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راديو

أين الحقيقة؟

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بعد الهجوم الذي طال الإمارات… هل تعود العلاقات بين الرياض وطهران إلى نقطة الصفر؟ بعد الهجوم الذي طال الإمارات… هل تعود العلاقات بين الرياض وطهران إلى نقطة الصفر؟

كان وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن "السعودية وافقت على أن تمنح التأشيرة لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للحضور في ممثلية إيران لدى المنظمة في جدة"، معتبرا أن "إصدار التأشيرات يعد مؤشرا إيجابيا وجيدا".فهل يعد ذلك انفراجا جديداً في العلاقات السعودية - الإيرانية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:وأضاف حميد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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2022

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