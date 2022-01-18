بكين تغلق مبنى إداريا والموظفون في داخله بعد اكتشاف حالة أوميكرون

وبحسب تقرير "سي إن إن"، كان المسؤولون في بكين في حالة تأهب قصوى مع انتشار مرض "أوميكرون" في تيانجين.على عكس معظم دول العالم، تنتهج الصين استراتيجية خالية من "كوفيد-19" تعتمد على قيود صارمة بما في ذلك الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق والحجر الصحي الطويل للوافدين الدوليين.قالت السلطات يوم الاثنين إنه تم اختبار أكثر من 16000 شخص مرتبط بهذه المواقع مع ظهور جميع النتائج سلبية حتى الآن - ولم تبلغ المدينة بعد عن أي حالات أخرى.وألقى المسؤولون الصينيون اللوم مرارًا وتكرارًا على السلع المستوردة في التسبب في تفشي المرض محليًا.وأعلنت السلطات الصحية الصينية عن رصدها أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا في العاصمة بكين، قبل 20 يوما من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.وسيتعين على الرياضيين، والمسؤولين، والموظفين، والصحافيين الدخول في "فقاعة صحية" حول منطقة أولمبياد بكين دون اتصال خارجي مع الناس، بالإضافة للخضوع إلى اختبار يومي.