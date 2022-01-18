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https://arabic.sputniknews.com/20220118/بكين-تغلق-مبنى-إداريا-والموظفون-في-داخله-بعد-اكتشاف-حالة-أوميكرون-1056471471.html
بكين تغلق مبنى إداريا والموظفون في داخله بعد اكتشاف حالة أوميكرون
بكين تغلق مبنى إداريا والموظفون في داخله بعد اكتشاف حالة أوميكرون
أغلق مسؤولو بكين مبنى إداريا في العاصمة الصينية أمس الأحد، مع عدم قدرة الموظفين على الخروج وذلك بسبب اكتشاف حالة "أوميكرون"، حرصا على عدم انتشاره قبل دورة... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T08:21+0000
2022-01-18T08:21+0000
العالم
الصين
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وبحسب تقرير "سي إن إن"، كان المسؤولون في بكين في حالة تأهب قصوى مع انتشار مرض "أوميكرون" في تيانجين.على عكس معظم دول العالم، تنتهج الصين استراتيجية خالية من "كوفيد-19" تعتمد على قيود صارمة بما في ذلك الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق والحجر الصحي الطويل للوافدين الدوليين.قالت السلطات يوم الاثنين إنه تم اختبار أكثر من 16000 شخص مرتبط بهذه المواقع مع ظهور جميع النتائج سلبية حتى الآن - ولم تبلغ المدينة بعد عن أي حالات أخرى.وألقى المسؤولون الصينيون اللوم مرارًا وتكرارًا على السلع المستوردة في التسبب في تفشي المرض محليًا.وأعلنت السلطات الصحية الصينية عن رصدها أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا في العاصمة بكين، قبل 20 يوما من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.وسيتعين على الرياضيين، والمسؤولين، والموظفين، والصحافيين الدخول في "فقاعة صحية" حول منطقة أولمبياد بكين دون اتصال خارجي مع الناس، بالإضافة للخضوع إلى اختبار يومي.
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العالم, الصين

بكين تغلق مبنى إداريا والموظفون في داخله بعد اكتشاف حالة أوميكرون

08:21 GMT 18.01.2022
© REUTERS / Yew Lun Tianاجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 16 يناير 2022
اجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 16 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Yew Lun Tian
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أغلق مسؤولو بكين مبنى إداريا في العاصمة الصينية أمس الأحد، مع عدم قدرة الموظفين على الخروج وذلك بسبب اكتشاف حالة "أوميكرون"، حرصا على عدم انتشاره قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وبحسب تقرير "سي إن إن"، كان المسؤولون في بكين في حالة تأهب قصوى مع انتشار مرض "أوميكرون" في تيانجين.
على عكس معظم دول العالم، تنتهج الصين استراتيجية خالية من "كوفيد-19" تعتمد على قيود صارمة بما في ذلك الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق والحجر الصحي الطويل للوافدين الدوليين.
قالت السلطات يوم الاثنين إنه تم اختبار أكثر من 16000 شخص مرتبط بهذه المواقع مع ظهور جميع النتائج سلبية حتى الآن - ولم تبلغ المدينة بعد عن أي حالات أخرى.
وألقى المسؤولون الصينيون اللوم مرارًا وتكرارًا على السلع المستوردة في التسبب في تفشي المرض محليًا.
وأعلنت السلطات الصحية الصينية عن رصدها أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا في العاصمة بكين، قبل 20 يوما من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.
وسيتعين على الرياضيين، والمسؤولين، والموظفين، والصحافيين الدخول في "فقاعة صحية" حول منطقة أولمبياد بكين دون اتصال خارجي مع الناس، بالإضافة للخضوع إلى اختبار يومي.
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