https://arabic.sputniknews.com/20220118/بمعدل-15-ألف-دولار-في-الثانية-الجائحة-ترأف-بالأغنياء-وتقهر-الفقراء-1056459466.html

"بمعدل 15 ألف دولار في الثانية".. الجائحة ترأف بالأغنياء وتقهر الفقراء

"بمعدل 15 ألف دولار في الثانية".. الجائحة ترأف بالأغنياء وتقهر الفقراء

بمعدل 15 ألف دولار في الثانية أو 1.3 مليار دولار أمريكي يوميا، ازدادت ثروة أغنى عشرة رجال في العالم بمقدار يزيد عن الضعف، خلال العامين الأولين من الجائحة. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T06:54+0000

2022-01-18T06:54+0000

2022-01-18T06:54+0000

الأغنياء

فيروس كورونا

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فبحسب تقرير نشرته منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، فإن الجائحة زادت من حجم ثروات الأشخاص العشرة الأكثر ثراء في العالم من ما كان يقدر بـ 700 مليار دولار أمريكي إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، شهدت انخفاض دخل 99 في المئة من البشرية ودفعت بأكثر من 160 مليون شخص آخرين إلى براثن الفقر.وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، غابرييلا بوشيه: "لو خسر هؤلاء الرجال العشرة 99.999 في المئة من ثرواتهم غدًا، فإنهم سيظلون أغنى من 99 في المئة من جميع سكان هذا الكوكب. وبذلك تزيد الثروات التي يملكونها حاليًا بستة أضعاف عما يملكه أفقر 3.1 مليار إنسان".وأضافت بوشيه "لقد ساعدت الجائحة أصحاب المليارات بتضخيم ثرواتهم. حيث ضخت البنوك المركزية تريليونات الدولارات في الأسواق المالية لإنقاذ الاقتصاد، ولكن ذلك أدى إلى حشو جيوب المليارديرات الذين يركبون طفرة في سوق الأسهم".وقدم التقرير مثالا حول ما يمكن أن يوفره فرض ضرائب على الأغنى في العالم، حيث لو فرضت ضريبة لمرة واحدة بنسبة 99 في المئة على أغنى عشرة رجال، يمك أن تسدد إنتاج ما يكفي من اللقاحات لسكان العالم، بالإضافة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، وتمويل التكيّف مع المناخ والحدّ من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أكثر من 80 بلدا، وبعد ذلك الإنفاق كلّه سوف يبقى هؤلاء الرجال أغنى بثماني مليار دولار أمريكي مما كانوا عليه قبل الجائحة.

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الأغنياء, فيروس كورونا