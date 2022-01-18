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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/بينهم-علي-معلول-إصابة-7-لاعبين-في-منتخب-تونس-بكورونا-1056483070.html
بينهم علي معلول... إصابة 7 لاعبين في منتخب تونس بكورونا
بينهم علي معلول... إصابة 7 لاعبين في منتخب تونس بكورونا
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 من لاعبي المنتخب التونسي المشارك في بطولة أمم إفريقيا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم يخضعون حاليا للعزل... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:52+0000
2022-01-18T11:52+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار تونس اليوم
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ونقلت شبكة بي إن سبورت الرياضية، عن الاتحاد التونسي أن "اللاعبين المصابين بالفيروس هم وهبي الخزري، وعلي معلول، ومحمد علي بن رمضان، وأيمن دحمان، ومحمد أمين بن حميدة، وغيلان الشعلالي".وحقق المنتخب التونسي يوم الأحد الماضي، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.افتتح رباعية المنتخب التونسي حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، فيما اختتم سيف الدين الجزيري رباعية نسور قرطاج في الدقيقة الـ66.وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة تسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المبارة التي أدارها تحكيم مصري.وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع البطولة القارية رسميا.
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أخبار تونس اليوم

بينهم علي معلول... إصابة 7 لاعبين في منتخب تونس بكورونا

11:52 GMT 18.01.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2019
منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 من لاعبي المنتخب التونسي المشارك في بطولة أمم إفريقيا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم يخضعون حاليا للعزل الصحي لحين تعافيهم.
ونقلت شبكة بي إن سبورت الرياضية، عن الاتحاد التونسي أن "اللاعبين المصابين بالفيروس هم وهبي الخزري، وعلي معلول، ومحمد علي بن رمضان، وأيمن دحمان، ومحمد أمين بن حميدة، وغيلان الشعلالي".
وحقق المنتخب التونسي يوم الأحد الماضي، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
افتتح رباعية المنتخب التونسي حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، فيما اختتم سيف الدين الجزيري رباعية نسور قرطاج في الدقيقة الـ66.
وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة تسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المبارة التي أدارها تحكيم مصري.
وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع البطولة القارية رسميا.
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