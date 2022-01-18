بينهم علي معلول... إصابة 7 لاعبين في منتخب تونس بكورونا

ونقلت شبكة بي إن سبورت الرياضية، عن الاتحاد التونسي أن "اللاعبين المصابين بالفيروس هم وهبي الخزري، وعلي معلول، ومحمد علي بن رمضان، وأيمن دحمان، ومحمد أمين بن حميدة، وغيلان الشعلالي".وحقق المنتخب التونسي يوم الأحد الماضي، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.افتتح رباعية المنتخب التونسي حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، فيما اختتم سيف الدين الجزيري رباعية نسور قرطاج في الدقيقة الـ66.وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة تسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المبارة التي أدارها تحكيم مصري.وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع البطولة القارية رسميا.
وحقق المنتخب التونسي يوم الأحد الماضي، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
افتتح رباعية المنتخب التونسي حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، فيما اختتم سيف الدين الجزيري رباعية نسور قرطاج في الدقيقة الـ66. وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة تسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المبارة التي أدارها تحكيم مصري.
وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع البطولة القارية رسميا.