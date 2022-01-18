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https://arabic.sputniknews.com/20220118/بينيت-يعلق-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-الإمارات-ويقدم-عرضا-إلى-محمد-بن-زايد-1056485557.html
بينيت يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات ويقدم عرضا إلى محمد بن زايد
بينيت يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات ويقدم عرضا إلى محمد بن زايد
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهداف الإمارات أمس الاثنين. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:11+0000
2022-01-18T13:11+0000
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وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على تويتر، الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخباراتية وأمنية للإمارات حسب الحاجة.كما شدد بينيت، في كلمة عبر الفيديو للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على ضرورة مواجهة إيران، مؤكد أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".وأضاف: "آخر شيء يمكنكم القيام به هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات لهذا النظام، لأن الذي ستحصلون عليه إرهاباً على نطاق أوسع".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/كوريا-الجنوبية-تكشف-حقيقة-ارتباط-زيارة-رئيسها-إلى-الإمارات-بالهجوم-الحوثي-على-أبو-ظبي-1056479329.html
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أخبار إيران, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بينيت يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات ويقدم عرضا إلى محمد بن زايد

13:11 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
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بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهداف الإمارات أمس الاثنين.
وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على تويتر، الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخباراتية وأمنية للإمارات حسب الحاجة.
كما شدد بينيت، في كلمة عبر الفيديو للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على ضرورة مواجهة إيران، مؤكد أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".
وأضاف: "آخر شيء يمكنكم القيام به هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات لهذا النظام، لأن الذي ستحصلون عليه إرهاباً على نطاق أوسع".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
كوريا الجنوبية تكشف حقيقة ارتباط زيارة رئيسها إلى الإمارات بالهجوم الحوثي على أبو ظبي
11:15 GMT
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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