تراجع عدد الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين بوتين وبايدن

موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وقال جيك ساليفان "نعتقد أنه سجل انخفاض في نشاط برامج الفدية خلال الأشهر القليلة الماضية، في ما يتعلق بهجمات البرامج المعقدة".وأفاد المسؤول الأمريكي، بأن عدة أشخاص يشتبه في قيامهم بتنظيم هجمات ضد شركات أمريكية قد اعتقلوا في روسيا الأسبوع الماضي، وبأن هذا الأمر يأتي على خلفية الاتصالات بين قادة الدولتين، روسيا والولايات المتحدة.ورحبت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضية، باعتقال أجهزة الأمن الروسية "هاكرز" بتهمة شن هجمات إلكترونية على مؤسسات وشركات أمريكية.
وأفاد المسؤول الأمريكي، بأن عدة أشخاص يشتبه في قيامهم بتنظيم هجمات ضد شركات أمريكية قد اعتقلوا في روسيا الأسبوع الماضي، وبأن هذا الأمر يأتي على خلفية الاتصالات بين قادة الدولتين، روسيا والولايات المتحدة.
ورحبت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضية، باعتقال أجهزة الأمن الروسية "هاكرز" بتهمة شن هجمات إلكترونية على مؤسسات وشركات أمريكية.