تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
"أنصار الله": 12 غارة جوية على صنعاء بطائرات إماراتية
https://arabic.sputniknews.com/20220118/تراجع-عدد-الهجمات-الإلكترونية-على-خلفية-الاتصالات-بين-بوتين-وبايدن-1056507252.html
تراجع عدد الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين بوتين وبايدن
تراجع عدد الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين بوتين وبايدن
أكد جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن هناك تراجعا واضحا بحجم الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T23:22+0000
2022-01-18T23:22+0000
روسيا
أمريكا الشمالية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg
موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وقال جيك ساليفان "نعتقد أنه سجل انخفاض في نشاط برامج الفدية خلال الأشهر القليلة الماضية، في ما يتعلق بهجمات البرامج المعقدة".وأفاد المسؤول الأمريكي، بأن عدة أشخاص يشتبه في قيامهم بتنظيم هجمات ضد شركات أمريكية قد اعتقلوا في روسيا الأسبوع الماضي، وبأن هذا الأمر يأتي على خلفية الاتصالات بين قادة الدولتين، روسيا والولايات المتحدة.ورحبت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضية، باعتقال أجهزة الأمن الروسية "هاكرز" بتهمة شن هجمات إلكترونية على مؤسسات وشركات أمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-ينفي-مزاعم-تورط-روسيا-بالهجمات-الإلكترونية-على-أوكرانيا-1056254987.html
أمريكا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102159/98/1021599881_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d64a5fd96f1357cbbc16b04cdafa0a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أمريكا الشمالية, أخبار العالم الآن

تراجع عدد الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين بوتين وبايدن

23:22 GMT 18.01.2022
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Fotolia / Brian Jackson
تابعنا عبر
أكد جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن هناك تراجعا واضحا بحجم الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.
موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وقال جيك ساليفان "نعتقد أنه سجل انخفاض في نشاط برامج الفدية خلال الأشهر القليلة الماضية، في ما يتعلق بهجمات البرامج المعقدة".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
بيسكوف ينفي مزاعم تورط روسيا بالهجمات الإلكترونية على أوكرانيا
16 يناير, 02:38 GMT
وأفاد المسؤول الأمريكي، بأن عدة أشخاص يشتبه في قيامهم بتنظيم هجمات ضد شركات أمريكية قد اعتقلوا في روسيا الأسبوع الماضي، وبأن هذا الأمر يأتي على خلفية الاتصالات بين قادة الدولتين، روسيا والولايات المتحدة.
ورحبت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضية، باعتقال أجهزة الأمن الروسية "هاكرز" بتهمة شن هجمات إلكترونية على مؤسسات وشركات أمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
أمس"أنصار الله": 12 غارة جوية على صنعاء بطائرات إماراتية
أمستراجع عدد الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين بوتين وبايدن
أمس"أنصار الله": طيران التحالف شن غارتين على مطار صنعاء الدولي
أمسمصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية
أمسفايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
أمسما حقيقة انسحاب شركات أمريكية من السعودية وما تأثيرها على اقتصاد المملكة؟
أمسالبيت الأبيض: لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا فرص لإحراز تقدم في قضايا الأمن
أمسأهداف مباراة المغرب والغابون (2 - 2) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
أمسالحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا
أمسماذا وراء دعوات العصيان المدني في السودان.. وهل يحقق أهدافه؟
أمسانفجار على متن سفينة حربية هندية في مومباي يقتل 3 جنود
أمسويليامز: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أسهم في استبدال خطاب الحرب بخطاب الحوار
أمسمصر تعلن إصابة اثنين من مواطنيها خلال هجمات أبو ظبي
أمسويليامز لـ"سبوتنيك": نحث برلمان ليبيا للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من تبني تغيير الحكومة
أمسوكالة الدواء الأوروبية: تطعيم النساء الحوامل بلقاحات كورونا "آمن تماما"
أمسمسؤولون: الرئيس الإسرائيلي تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا
أمستقارير: أوكرانيا تلقت أسلحة "قادرة على تدمير الدبابات الروسية" من بريطانيا
أمسروسيا تنفي مقتل أو إصابة أي من مواطنيها خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان
أمس الإمارات تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي
أمسالسفيرة نميرة نجم: الهجرة من أفريقيا لن تتوقف في ظل ضعف التنمية ونأمل في تعاون أكبر مع روسيا