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https://arabic.sputniknews.com/20220118/تركيا-تعلن-إرسال-3250-فردا-من-قواتها-إلى-قطر-للمساهمة-في-تأمين-كأس-العالم-2022-1056496429.html
تركيا تعلن إرسال 3250 فردا من قواتها إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022
تركيا تعلن إرسال 3250 فردا من قواتها إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022
أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T15:44+0000
2022-01-18T15:44+0000
أخبار تركيا اليوم
قطر
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب "رويترز"، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في كلمة أثناء فعالية بمدينة أنطاليا السياحية اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022. وأضاف الوزير التركي أن أنقرة دربت أيضا قطريين على هذه المهمة قبل المونديال.وأوضح صويلو أنه سيجري نشر 3 آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال الحدث، بالإضافة إلى 100 فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف عن القنابل مع مدربيها و50 خبيرا في إبطال مفعول القنابل، وغيرهم.وتابع "سيعمل في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2022 لمدة 45 يوما فيما يتعلق بكأس العالم... الذي من المتوقع أن يحضره ما يزيد على مليون مشجع من جميع أنحاء العالم. وسيعمل أفرادنا على استتباب الأمن".وأشار إلى أن تركيا دربت كذلك 677 فرد أمن من قطر في 38 مجالا مختلفا، دون الخوض في التفاصيل. كما أنه لم يحدد نسبة أفراد الأمن الأتراك من إجمالي الذين سيعملون على تأمين ذلك الحدث الرياضي الكبير.وعززت تركيا وقطر العلاقات خلال السنوات الماضية، ويتعاون البلدان بشكل كبير في مجالات تجارية واقتصادية.ومن المقرر إقامة المونديال في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/مشهد-جوي-لموقع-افتتاح-كأس-العالم-2022-فيديو-1054866052.html
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أخبار تركيا اليوم, قطر, بطولة كأس العالم 2022

تركيا تعلن إرسال 3250 فردا من قواتها إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022

15:44 GMT 18.01.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022.
وحسب "رويترز"، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في كلمة أثناء فعالية بمدينة أنطاليا السياحية اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022.
وأضاف الوزير التركي أن أنقرة دربت أيضا قطريين على هذه المهمة قبل المونديال.

وأوضح صويلو أنه سيجري نشر 3 آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال الحدث، بالإضافة إلى 100 فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف عن القنابل مع مدربيها و50 خبيرا في إبطال مفعول القنابل، وغيرهم.
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وتابع "سيعمل في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2022 لمدة 45 يوما فيما يتعلق بكأس العالم... الذي من المتوقع أن يحضره ما يزيد على مليون مشجع من جميع أنحاء العالم. وسيعمل أفرادنا على استتباب الأمن".

وأشار إلى أن تركيا دربت كذلك 677 فرد أمن من قطر في 38 مجالا مختلفا، دون الخوض في التفاصيل. كما أنه لم يحدد نسبة أفراد الأمن الأتراك من إجمالي الذين سيعملون على تأمين ذلك الحدث الرياضي الكبير.

وعززت تركيا وقطر العلاقات خلال السنوات الماضية، ويتعاون البلدان بشكل كبير في مجالات تجارية واقتصادية.

ومن المقرر إقامة المونديال في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
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