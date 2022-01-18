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تسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها
تسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها
لاقت امرأة بريطانية حتفها بينما كانت تحاول إنقاذ كلاب ترعاها في تونغا عقب ثوران بركان ضخم تحت الماء أدى إلى أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما قال شقيقها يوم... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T00:58+0000
2022-01-18T01:00+0000
تسونامي
بريطانيا
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كانت أنغيلا جلوفر (50 عاما) تعيش في تونغا مع زوجها جيمس وأسست معه ملجأ لإنقاذ الكلاب الضالة.وكان تلفزيون نيوزيلندا قد ذكر أن المرأة مفقودة بعد أن ضربتها موجة مد عاتية، بينما نجا زوجها من الموت بالتعلق بشجرة، وفقا لرويترز.وأكد إيليني وفاة شقيقته بعد العثور على جثتها.
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تسونامي, بريطانيا

تسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها

00:58 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 01:00 GMT 18.01.2022)
© REUTERS / CIRA/NOAAثوران بركان تونغا، 15 يناير 2022
ثوران بركان تونغا، 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / CIRA/NOAA
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لاقت امرأة بريطانية حتفها بينما كانت تحاول إنقاذ كلاب ترعاها في تونغا عقب ثوران بركان ضخم تحت الماء أدى إلى أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما قال شقيقها يوم الاثنين.
كانت أنغيلا جلوفر (50 عاما) تعيش في تونغا مع زوجها جيمس وأسست معه ملجأ لإنقاذ الكلاب الضالة.
وقال شقيقها نيك إيليني، "وقع هذا الحادث الرهيب بينما كانا يحاولان إنقاذ كلابهما... كانت (شقيقتي) تحب الناس والحيوانات منذ طفولتها".
وكان تلفزيون نيوزيلندا قد ذكر أن المرأة مفقودة بعد أن ضربتها موجة مد عاتية، بينما نجا زوجها من الموت بالتعلق بشجرة، وفقا لرويترز.
وأكد إيليني وفاة شقيقته بعد العثور على جثتها.
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00:58 GMTتسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها
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