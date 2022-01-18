تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220118/تسونامي-تونغا-يقتل-امرأة-بريطانية-حاولت-إنقاذ-كلابها-1056457091.html
تسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها
تسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها
لاقت امرأة بريطانية حتفها بينما كانت تحاول إنقاذ كلاب ترعاها في تونغا عقب ثوران بركان ضخم تحت الماء أدى إلى أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما قال شقيقها يوم... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T00:58+0000
2022-01-18T00:58+0000
2022-01-18T01:00+0000
تسونامي
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056296134_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3aed2110fc2e384942feb8afd1538152.jpg
كانت أنغيلا جلوفر (50 عاما) تعيش في تونغا مع زوجها جيمس وأسست معه ملجأ لإنقاذ الكلاب الضالة.وكان تلفزيون نيوزيلندا قد ذكر أن المرأة مفقودة بعد أن ضربتها موجة مد عاتية، بينما نجا زوجها من الموت بالتعلق بشجرة، وفقا لرويترز.وأكد إيليني وفاة شقيقته بعد العثور على جثتها.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056296134_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_5c696bce766a4a7b04cc6f4eff15d95b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تسونامي, بريطانيا
تسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها 00:58 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 01:00 GMT 18.01.2022)
لاقت امرأة بريطانية حتفها بينما كانت تحاول إنقاذ كلاب ترعاها في تونغا عقب ثوران بركان ضخم تحت الماء أدى إلى أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما قال شقيقها يوم الاثنين.
كانت أنغيلا جلوفر (50 عاما)
تعيش في تونغا مع زوجها
جيمس وأسست معه ملجأ لإنقاذ الكلاب الضالة.
وقال شقيقها نيك إيليني، "وقع هذا الحادث الرهيب بينما كانا يحاولان إنقاذ كلابهما... كانت (شقيقتي) تحب الناس والحيوانات منذ طفولتها".
وكان تلفزيون نيوزيلندا قد ذكر أن المرأة مفقودة بعد أن ضربتها موجة مد عاتية، بينما نجا زوجها من الموت بالتعلق بشجرة، وفقا لرويترز.
وأكد إيليني وفاة شقيقته بعد العثور على جثتها.