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تلسكوبات روسية تتعقب كويكبا يقترب من الأرض... صورة
تلسكوبات روسية تتعقب كويكبا يقترب من الأرض... صورة
أفاد معهد الرياضيات التطبيقية الروسي عن اقتراب كويكب "1994 PC1"، الذي اكتشفه عالم الفلك روبرت ماكنوت عام 1994، من الأرض. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T08:55+0000
2022-01-18T08:55+0000
روسيا
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وقال المعهد عبر حسابه على إنستغرام": "الكويكب اللامع الخطير 7482 (1994 PC1) يقترب من الأرض".وأضاف: "الجسم الذي يبلغ طوله كيلومترا" كان "مراقبا بتلسكوب ORI-22 في كاستيلجراند بإيطاليا" ليلة 16-17 يناير.وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن اقتراب كويكب يبلغ طوله كيلومترًا من الأرض. تم تقديم المعلومات بأن الكويكب سيقترب من كوكب الأرض في 18 يناير ويطير على مسافة أقل من مليوني كيلومتر من الأرض.
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روسيا, العالم, علوم

تلسكوبات روسية تتعقب كويكبا يقترب من الأرض... صورة

08:55 GMT 18.01.2022
© Photo / pixabay/Yuri_Bصورة خيالية لكوكب الأرض بجانب كوكب آخر
صورة خيالية لكوكب الأرض بجانب كوكب آخر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Photo / pixabay/Yuri_B
تابعنا عبر
أفاد معهد الرياضيات التطبيقية الروسي عن اقتراب كويكب "1994 PC1"، الذي اكتشفه عالم الفلك روبرت ماكنوت عام 1994، من الأرض.
وقال المعهد عبر حسابه على إنستغرام": "الكويكب اللامع الخطير 7482 (1994 PC1) يقترب من الأرض".
وأضاف: "الجسم الذي يبلغ طوله كيلومترا" كان "مراقبا بتلسكوب ORI-22 في كاستيلجراند بإيطاليا" ليلة 16-17 يناير.
وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن اقتراب كويكب يبلغ طوله كيلومترًا من الأرض. تم تقديم المعلومات بأن الكويكب سيقترب من كوكب الأرض في 18 يناير ويطير على مسافة أقل من مليوني كيلومتر من الأرض.
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