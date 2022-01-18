تلسكوبات روسية تتعقب كويكبا يقترب من الأرض... صورة

وقال المعهد عبر حسابه على إنستغرام": "الكويكب اللامع الخطير 7482 (1994 PC1) يقترب من الأرض".وأضاف: "الجسم الذي يبلغ طوله كيلومترا" كان "مراقبا بتلسكوب ORI-22 في كاستيلجراند بإيطاليا" ليلة 16-17 يناير.وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن اقتراب كويكب يبلغ طوله كيلومترًا من الأرض. تم تقديم المعلومات بأن الكويكب سيقترب من كوكب الأرض في 18 يناير ويطير على مسافة أقل من مليوني كيلومتر من الأرض.
وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن اقتراب كويكب يبلغ طوله كيلومترًا من الأرض. تم تقديم المعلومات بأن الكويكب سيقترب من كوكب الأرض في 18 يناير ويطير على مسافة أقل من مليوني كيلومتر من الأرض.