حملة أمنية واسعة في بغداد تسفر عن ضبط أسلحة ومخدرات

وأكدت قيادة عمليات في بيان نقلته "السومرية نيوز" "أن المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (72 ساعة الماضية)، تمكنت من إلقاء القبض على (31) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة فيما ألقت القبض على (26) متهماً بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة".وبحسب البيان: "تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة، مع كمية من الحبوب المخدرة وأدوية متنوعة غير مرخصة، بالإضافة إلى مادة الكريستال".وختم البيان، "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
أعلنت بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 57 متهما بحيازة الأسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة.
وأكدت قيادة عمليات في بيان نقلته "السومرية نيوز" "أن المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (72 ساعة الماضية)، تمكنت من إلقاء القبض على (31) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة فيما ألقت القبض على (26) متهماً بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة".
وبحسب البيان: "تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة، مع كمية من الحبوب المخدرة وأدوية متنوعة غير مرخصة، بالإضافة إلى مادة الكريستال".
وختم البيان، "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".