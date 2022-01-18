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حملة أمنية واسعة في بغداد تسفر عن ضبط أسلحة ومخدرات
حملة أمنية واسعة في بغداد تسفر عن ضبط أسلحة ومخدرات
أعلنت بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 57 متهما بحيازة الأسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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وأكدت قيادة عمليات في بيان نقلته "السومرية نيوز" "أن المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (72 ساعة الماضية)، تمكنت من إلقاء القبض على (31) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة فيما ألقت القبض على (26) متهماً بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة".وبحسب البيان: "تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة، مع كمية من الحبوب المخدرة وأدوية متنوعة غير مرخصة، بالإضافة إلى مادة الكريستال".وختم البيان، "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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العالم العربي

حملة أمنية واسعة في بغداد تسفر عن ضبط أسلحة ومخدرات

09:40 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 18.01.2022)
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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أعلنت بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 57 متهما بحيازة الأسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة.
وأكدت قيادة عمليات في بيان نقلته "السومرية نيوز" "أن المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (72 ساعة الماضية)، تمكنت من إلقاء القبض على (31) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة فيما ألقت القبض على (26) متهماً بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة".
وبحسب البيان: "تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة، مع كمية من الحبوب المخدرة وأدوية متنوعة غير مرخصة، بالإضافة إلى مادة الكريستال".
وختم البيان، "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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