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https://arabic.sputniknews.com/20220118/خبير-جزائري-وفيات-كورونا-لدينا-في-ازدياد-والعناية-المركز-تشهد-ارتفاعا-ملحوظا-1056474020.html
خبير جزائري: وفيات كورونا لدينا في ازدياد والعناية المركزة تشهد ارتفاعا ملحوظا
خبير جزائري: وفيات كورونا لدينا في ازدياد والعناية المركزة تشهد ارتفاعا ملحوظا
أكد الخبير الجزائري في علم الفيروسات محمد ملهاق أن الوفيات بسبب إصابات كورونا في بلاده في ازدياد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T09:38+0000
2022-01-18T09:41+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
الجزائر
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، أوضح ملهاق أن زيادة الوفيات، لا يعني تعقد الوضع متوقعا أن يسيطر متحور أوميكرون خلال الأسابيع القادمة.وعن وضعية المستشفيات الجزائرية أكد البيولوجي السابق في مخابر التحليلات الطبية " زيادة في عدد المواطنين الموجودين في العناية المركزة".ولفت إلى أن "الوضعية الوبائية في الجزائر يميزها وجود عدة متحورات أهمها متحور دالتا و أوميكرون"، إضافة إلى "الفيروسات الشتوية التي تعقد الوضعية الوبائية في الجزائر لتشابه الأعراض".وأشار ملهاق إلى وجود "نقص كبير في وتيرة التلقيح"، محذرا من أن "متحور أوميكرون بدأ في الإنتشار بشكل سريع"، مشددا على أن "التجارب العلمية أبانت على أن التلقيح يحمي من الدخول للعناية المركزة" وبالتالي عدم الضغط على المنظومة الصحية.يشار إلى أن الوزارة الأولى الجزائرية كانت قد أعلنت السبت الماضي تمديد النظام الحالي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد لمدة 10 أيام، مؤكدة أن هذه التدابير تهدف إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية، من أجل تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.ومن بين تلك الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية، غلق المؤسسات والأماكن التي قد تخالف التدابير الصحية المتخذة في هذا السياق، خاصة إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الأخرى المختلفة.وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/الجزائر-فرض-جواز-التلقيح-ضد-كورونا-لدخول-المنشآت-والأماكن-العامة-1054561431.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الجزائر

خبير جزائري: وفيات كورونا لدينا في ازدياد والعناية المركزة تشهد ارتفاعا ملحوظا

09:38 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 18.01.2022)
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمخاوف من كورونا في الجزائر
مخاوف من كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أكد الخبير الجزائري في علم الفيروسات محمد ملهاق أن الوفيات بسبب إصابات كورونا في بلاده في ازدياد.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، أوضح ملهاق أن زيادة الوفيات، لا يعني تعقد الوضع متوقعا أن يسيطر متحور أوميكرون خلال الأسابيع القادمة.
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة
25 ديسمبر 2021, 21:22 GMT
وعن وضعية المستشفيات الجزائرية أكد البيولوجي السابق في مخابر التحليلات الطبية " زيادة في عدد المواطنين الموجودين في العناية المركزة".

وقال ملهاق: "سنشهد اكتظاظا في بعض المستشفيات وتزايد أعداد الإصابات بشكل متسارع".

ولفت إلى أن "الوضعية الوبائية في الجزائر يميزها وجود عدة متحورات أهمها متحور دالتا و أوميكرون"، إضافة إلى "الفيروسات الشتوية التي تعقد الوضعية الوبائية في الجزائر لتشابه الأعراض".
وأشار ملهاق إلى وجود "نقص كبير في وتيرة التلقيح"، محذرا من أن "متحور أوميكرون بدأ في الإنتشار بشكل سريع"، مشددا على أن "التجارب العلمية أبانت على أن التلقيح يحمي من الدخول للعناية المركزة" وبالتالي عدم الضغط على المنظومة الصحية.

وعن نسب التلقيح قال ملهاق إنها لم تتخطَ حاجزالـ"25% فقط من الأشخاص"، مؤكدا أنها "نسبة غير كافية لمواجهة الموجة الرابعة أو تحقيق المناعة الجماعية".

يشار إلى أن الوزارة الأولى الجزائرية كانت قد أعلنت السبت الماضي تمديد النظام الحالي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد لمدة 10 أيام، مؤكدة أن هذه التدابير تهدف إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية، من أجل تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
ومن بين تلك الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية، غلق المؤسسات والأماكن التي قد تخالف التدابير الصحية المتخذة في هذا السياق، خاصة إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الأخرى المختلفة.

يأتي ذلك بينما تحدث مسؤولون جزائريون عن ظهور الموجة الرابعة من وباء كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد.

وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.
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