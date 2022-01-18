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https://arabic.sputniknews.com/20220118/خبير-يبين-6-أسباب-لـتقدم-روسيا-على-الغرب-على-عدّة-أصعدة-1056492267.html
خبير يبين 6 أسباب لـ"تقدم روسيا على الغرب" على عدّة أصعدة
خبير يبين 6 أسباب لـ"تقدم روسيا على الغرب" على عدّة أصعدة
اختلف الكثير من الخبراء والمحللين، على وضعية النظام العالمي الحالي، الذي يعتقد البعص أنه ما يزال تحت قيادة القطب الواحد "الأمريكو-ناتوي"، بينما يؤكد البض الآخر... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:27+0000
2022-01-18T14:27+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
محادثات روسيا والناتو
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وقال تشاو لونغ، الباحث في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، في مقال لموقع "هوانكيو شيباو": " روسيا لديها مبادرة معينة في العلاقات مع الغرب، كما يتضح من نجاحاتها العسكرية والاقتصادية والسياسية".وأضاف لونغ: "من الضروري أن ندرك أن مصدر القوة المرعبة لروسيا في اللعبة مع الغرب يكمن في موقعها الجغرافي الفريد وهيكلها الاقتصادي وتاريخها وثقافتها ووعيها العام وتقاليدها الدبلوماسية ولها سمات واضحة".أولاًأحرزت روسيا تقدمًا كبيرًا في تطوير أسلحة جديدة على حد تعبير لونغ، من بين المشاريع المتقدمة، وخص تشاو لونغ صواريخ "كينجال" وأفانجارد، وتسيركون وغواصة بوري، وأشار أيضًا إلى زيادة التعاون الأمني ​​مع بيلاروسيا.ثانيًاأشار الباحث إلى "إرادة روسيا الاستراتيجية واستعدادها للدفاع عن "خطوطها الحمراء"، التي أظهرتها بعد عام 2014، في صد هجوم العقوبات".ثالثًاتتميز روسيا بتكتيكاتها التي لا يمكن التنبؤ بها على الساحة الدولية، وهنا استشهد لونغ بمثال إرسال القوات المسلحة الروسية إلى سوريا، وقال إن "مثل هذه التصرفات فاقت توقعات الغرب ووضعته في موقف غير مريح".رابعًاقال لونغ إن "روسيا كانت قادرة على استخدام هيكلها الاقتصادي في اللعبة الدولية لصالحها، فضلاً عن التعامل بسهولة نسبيًا مع ضغوط العقوبات من خلال إيجاد طرق جديدة للتجارة مع الدول الأخرى".خامساًيكمن السبب الخامس حسب لونغ بأن "الدبلوماسية الروسية تظهر المزيج الأمثل من الصلابة والليونة، فهي تلتزم بأولوية المصالح العملية، وقد نجحت في تأمين حق موسكو في إثارة القضايا الأوروبية والعالمية المهمة، مثل الضمانات الأمنية في الحوار مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".سادساًوأكد تشاو لونغ على "قدرة روسيا على تشكيل الأجندة بشكل مستقل في الفضاء الإعلامي، وعرض موقفها بشأن مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".في الختام، تمنى الخبير أن "تتذكر كل من روسيا والغرب إلى عدم جواز الانتقال إلى المواجهة العسكرية والسعي للتوصل إلى حلول وسط من خلال المفاوضات فقط".
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الدفاع--الروسية-تتحدث-عن-تجارب-تسيركون-1054781846.html
https://arabic.sputniknews.com/20220118/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-روسيا-مهتمة-بعلاقات-حسن-الجوار-مع-أوكرانيا-1056471064.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, محادثات روسيا والناتو

خبير يبين 6 أسباب لـ"تقدم روسيا على الغرب" على عدّة أصعدة

14:27 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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اختلف الكثير من الخبراء والمحللين، على وضعية النظام العالمي الحالي، الذي يعتقد البعص أنه ما يزال تحت قيادة القطب الواحد "الأمريكو-ناتوي"، بينما يؤكد البض الآخر أننا أصبحنا في في عالم متعدد أقطاب القوى، بوجود قوى عظمى كروسيا والصين.
وقال تشاو لونغ، الباحث في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، في مقال لموقع "هوانكيو شيباو": " روسيا لديها مبادرة معينة في العلاقات مع الغرب، كما يتضح من نجاحاتها العسكرية والاقتصادية والسياسية".
وأضاف لونغ: "من الضروري أن ندرك أن مصدر القوة المرعبة لروسيا في اللعبة مع الغرب يكمن في موقعها الجغرافي الفريد وهيكلها الاقتصادي وتاريخها وثقافتها ووعيها العام وتقاليدها الدبلوماسية ولها سمات واضحة".
أولاً
أحرزت روسيا تقدمًا كبيرًا في تطوير أسلحة جديدة على حد تعبير لونغ، من بين المشاريع المتقدمة، وخص تشاو لونغ صواريخ "كينجال" وأفانجارد، وتسيركون وغواصة بوري، وأشار أيضًا إلى زيادة التعاون الأمني ​​مع بيلاروسيا.
ثانيًا
أشار الباحث إلى "إرادة روسيا الاستراتيجية واستعدادها للدفاع عن "خطوطها الحمراء"، التي أظهرتها بعد عام 2014، في صد هجوم العقوبات".
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ثالثًا
تتميز روسيا بتكتيكاتها التي لا يمكن التنبؤ بها على الساحة الدولية، وهنا استشهد لونغ بمثال إرسال القوات المسلحة الروسية إلى سوريا، وقال إن "مثل هذه التصرفات فاقت توقعات الغرب ووضعته في موقف غير مريح".
رابعًا
قال لونغ إن "روسيا كانت قادرة على استخدام هيكلها الاقتصادي في اللعبة الدولية لصالحها، فضلاً عن التعامل بسهولة نسبيًا مع ضغوط العقوبات من خلال إيجاد طرق جديدة للتجارة مع الدول الأخرى".
خامساً
يكمن السبب الخامس حسب لونغ بأن "الدبلوماسية الروسية تظهر المزيج الأمثل من الصلابة والليونة، فهي تلتزم بأولوية المصالح العملية، وقد نجحت في تأمين حق موسكو في إثارة القضايا الأوروبية والعالمية المهمة، مثل الضمانات الأمنية في الحوار مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
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سادساً
وأكد تشاو لونغ على "قدرة روسيا على تشكيل الأجندة بشكل مستقل في الفضاء الإعلامي، وعرض موقفها بشأن مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
في الختام، تمنى الخبير أن "تتذكر كل من روسيا والغرب إلى عدم جواز الانتقال إلى المواجهة العسكرية والسعي للتوصل إلى حلول وسط من خلال المفاوضات فقط".
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