https://arabic.sputniknews.com/20220118/خوفا-من-هجوم-مماثل-خبراء-إسرائيليون-يتصلون-بقيادات-إماراتية-للاستفادة-من-الدرس-1056475351.html

خوفا من هجوم مماثل... خبراء إسرائيليون يتصلون بقيادات إماراتية "للاستفادة من الدرس"

خوفا من هجوم مماثل... خبراء إسرائيليون يتصلون بقيادات إماراتية "للاستفادة من الدرس"

يسود القلق في إسرائيل بعد الهجوم المفاجئ الذي تعرضت له أبوظبي أمس، خشية تنفيذ هجوم مماثل على مواقع اسرائيلية بواسطة مسيرات موجهة ومتفجرة. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T10:16+0000

2022-01-18T10:16+0000

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وسارع خبراء عسكريون إسرائيليون إلى الاتصال بقيادات عسكرية في الإمارات، وعرضوا المساعدة في التحقيق بالحادث الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين، وفقا لإعلام إسرائيلي.وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد في تغريدة "أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأرسل تعازيّ لعائلات القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".ويوم أمس، أعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم نفذته جماعة "أنصار الله".وأعلنت الجماعة أنها استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، متوعدة بالمزيد من الهجمات باتجاه بنك أهداف استراتيجي حال قررت الإمارات التصعيد والرد على الهجوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220118/الإمارات-توجه-طلبا-عاجلا-إلى-أمريكا-بعد-الهجوم-الأخير-على-أهداف-مدنية-في-أبو-ظبي-1056461470.html

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العالم العربي, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم