خوفا من هجوم مماثل... خبراء إسرائيليون يتصلون بقيادات إماراتية "للاستفادة من الدرس"

وسارع خبراء عسكريون إسرائيليون إلى الاتصال بقيادات عسكرية في الإمارات، وعرضوا المساعدة في التحقيق بالحادث الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين، وفقا لإعلام إسرائيلي.وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد في تغريدة "أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأرسل تعازيّ لعائلات القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".ويوم أمس، أعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم نفذته جماعة "أنصار الله".وأعلنت الجماعة أنها استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، متوعدة بالمزيد من الهجمات باتجاه بنك أهداف استراتيجي حال قررت الإمارات التصعيد والرد على الهجوم.
ودعت إسرائيل المجتمع الدولي إلى التحرك على الفور لمنع "إيران ووكلائها" من مواصلة تقويض الأمن الإقليمي.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد في تغريدة "أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأرسل تعازيّ لعائلات القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".
ويوم أمس، أعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم نفذته جماعة "أنصار الله".
وأعلنت الجماعة أنها استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، متوعدة بالمزيد من الهجمات باتجاه بنك أهداف استراتيجي حال قررت الإمارات التصعيد والرد على الهجوم.