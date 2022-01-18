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https://arabic.sputniknews.com/20220118/خوفا-من-هجوم-مماثل-خبراء-إسرائيليون-يتصلون-بقيادات-إماراتية-للاستفادة-من-الدرس-1056475351.html
خوفا من هجوم مماثل... خبراء إسرائيليون يتصلون بقيادات إماراتية "للاستفادة من الدرس"
خوفا من هجوم مماثل... خبراء إسرائيليون يتصلون بقيادات إماراتية "للاستفادة من الدرس"
يسود القلق في إسرائيل بعد الهجوم المفاجئ الذي تعرضت له أبوظبي أمس، خشية تنفيذ هجوم مماثل على مواقع اسرائيلية بواسطة مسيرات موجهة ومتفجرة. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T10:16+0000
2022-01-18T10:16+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وسارع خبراء عسكريون إسرائيليون إلى الاتصال بقيادات عسكرية في الإمارات، وعرضوا المساعدة في التحقيق بالحادث الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين، وفقا لإعلام إسرائيلي.وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد في تغريدة "أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأرسل تعازيّ لعائلات القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".ويوم أمس، أعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم نفذته جماعة "أنصار الله".وأعلنت الجماعة أنها استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، متوعدة بالمزيد من الهجمات باتجاه بنك أهداف استراتيجي حال قررت الإمارات التصعيد والرد على الهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الإمارات-توجه-طلبا-عاجلا-إلى-أمريكا-بعد-الهجوم-الأخير-على-أهداف-مدنية-في-أبو-ظبي-1056461470.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

خوفا من هجوم مماثل... خبراء إسرائيليون يتصلون بقيادات إماراتية "للاستفادة من الدرس"

10:16 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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يسود القلق في إسرائيل بعد الهجوم المفاجئ الذي تعرضت له أبوظبي أمس، خشية تنفيذ هجوم مماثل على مواقع اسرائيلية بواسطة مسيرات موجهة ومتفجرة.
وسارع خبراء عسكريون إسرائيليون إلى الاتصال بقيادات عسكرية في الإمارات، وعرضوا المساعدة في التحقيق بالحادث الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين، وفقا لإعلام إسرائيلي.
كما خاض الخبراء الإسرائيليون في مراجعة حيثيات الحالة مع القيادات الإماراتية للاستفادة من الدروس على نحو يكفل إحباط هجمات مماثلة في المستقبل قد تتعرض لها تل أبيب.
عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
الإمارات توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا بعد الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي
07:52 GMT
ودعت إسرائيل المجتمع الدولي إلى التحرك على الفور لمنع "إيران ووكلائها" من مواصلة تقويض الأمن الإقليمي.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد في تغريدة "أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأرسل تعازيّ لعائلات القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".
ويوم أمس، أعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم نفذته جماعة "أنصار الله".
وأعلنت الجماعة أنها استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، متوعدة بالمزيد من الهجمات باتجاه بنك أهداف استراتيجي حال قررت الإمارات التصعيد والرد على الهجوم.
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