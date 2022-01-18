https://arabic.sputniknews.com/20220118/خيوط-من-حرير-وأصابع-من-ذهبحرفيات-أسوان-يتفوقن-في-صناعة-خرز-النول-صور-1056490867.html

خيوط من حرير وأصابع من ذهب...حرفيات أسوان يتفوقن في صناعة "خرز النول"... صور

خيوط من حرير وأصابع من ذهب...حرفيات أسوان يتفوقن في صناعة "خرز النول"... صور

تعد صناعة "خرز النول" من الحرف اليدوية سريعة التعلم، والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبير للبدء في عمليات التصنيع، كما أنها تتميز بدقة تصميماتها وجمالها الفريد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T13:47+0000

2022-01-18T13:47+0000

2022-01-18T13:47+0000

مصر

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تصميمات عدة وأشكال متنوعة يتم إنتاجها في مصر في المنازل وبعض الورش البسيطة، لكن ما يميز الحرفة أنها تعكس في الكثير من الأحيان معالم وتراث الأماكن التي تصنع فيها، إذ تختلف بعض التصميمات من محافظة لأخرى.في أسوان تعمل عشرات السيدات في الحرفة التي أصبحت من مصادر الدخل بالنسبة لهن.بعض السيدات تعلمن الحرفة من حرفيات سابقات في القرى وأماكن الحرف اليدوية، فيما قدم المجلس القومي للمرأة مؤخرا العديد من ورش الحرف اليدوية منها صناعة "خرز النول".تنتشر الحرفة بشكل كبير في معظم محافظات مصر، حيث تعتمد عليها الكثير من الفتيات إما في صناعة الحلي الخاص بها، أو العمل كمشروع اقتصادي.تعمل أمنية متولي بمحافظة أسوان في صناعة "خرز النول" منذ سنوات طويلة، الأمر الذي انعكس على سرعتها وحرفيتها، حيث تؤكد في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الوقت المستغرق لصناعة القطع يختلف بحسب القطعة والتصميم والألوان المتداخلة.أدوات بسيطة تستخدمها أمنية في صناعتها، حيث تضع "النول" أمامها ومن ثم تفرد الخيوط الحرير المستخدمة بطريقة فنية ماهرة، فيما تقوم بلضم الخيط عبر "الإبر" التي تستخدمها في وضع "خرز النول" حسب الرسم أو الشكل المراد صناعته.في حديثها لـ"سبوتنيك"، أوضحت هيبي عزيز مدرس التربية الفنية والتراث الشعبي بجامعة المنيا، إن الفريق يقوم بتنفيذ أي تصميم يطلب منهم.ضمن الورش التدريبية التي قدمها المجلس القومي للمرأة في أسوان وفي العديد من المحافظات، تمكنت مئات السيدات من إتقان صناعة " خرز النول"، ما يجعل الحرفة مصدر دخل للسيدات الحرفيات.أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على الحرف اليدوية، خاصة في ظل ارتباطها بحركة السياحة التي تراجعت بدرجة كبيرة، إلا أن هيبي تؤكد أن صناعة "خرز النول" لم تتأثر بنفس الدرجة بالنسبة للحرف الأخرى، حيث يتم بيعها محليا بنسبة كبيرة بخلاف المنتجات الأخرى التي تعتمد على السياحة الخارجية.وفي مطلع العام الماضي، أطلق المجلس القومى للمرأة برامج وورش تدريب تتضمن 3 حرف يدوية من التراث المصرى "التلى- خرز النول- الغرزة السيوية" وتتضمن التاريخ التراثى للحرفة، الأدوات المستخدمة، وأماكن وجودها، وطريقة تصنيعها وأسرارها.وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، حينها، أن الحرف اليدوية المصرية لها مكانة مهمة بين الصناعات الأخرى، فهى حرف ذات مردود ثقافى واقتصادى متوارث، يعكس ثقافة وتاريخ الشعب المصرى، ويمثل ثروة له، وهى مصدر جيد لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل.

https://arabic.sputniknews.com/20210908/رحالة-مصري-يطلق-مبادرة-لـسياحة-المانجو-وأخرى-للطهي-في-مختلف-المدن-صور-1050084088.html

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