دمشق تنير شوارعها بالطاقة البديلة

وبحسب تصريحه للوكالة الرسمية "سانا". توزعت أعمال تركيب أجهزة الإنارة مع أعمدتها على عدة مناطق في العاصمة السورية، موضحاً أن "260 جهازاً التي تم تركيبها هي الدفعة الأولى التي استلمتها محافظة دمشق من وزارة الإدارة المحلية والبيئة من بين 850 جهازاً مخصصة لها حيث ستسلم الأجهزة المتبقية لاحقاً لمتابعة أعمال التركيب، في المناطق المتبقية".وأكد سعدة أهمية التوجه نحو الطاقات البديلة والتي تعد الطاقة الشمسية أبرزها لتقديم طاقة نظيفة وداعمة لشبكات الكهرباء الحكومية.يذكر أن دمشق، كغيرها من المحافظات السورية، تعاني من شح موارد الطاقة وقلة الكهرباء، بسبب الأزمة الأخيرة وما قام به الإرهاب من أعمال تخريب كثيرة في مناطق إنتاج الطاقة.
أكد مدير الإنارة بمحافظة دمشق، زياد سعدة، تنفيذ أعمال تركيب 260 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في عدد من شوارع المدينة ضمن خطتها للاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الشوارع.
وبحسب تصريحه للوكالة الرسمية "سانا". توزعت أعمال تركيب أجهزة الإنارة مع أعمدتها على عدة مناطق في العاصمة السورية، موضحاً أن "260 جهازاً التي تم تركيبها هي الدفعة الأولى التي استلمتها محافظة دمشق من وزارة الإدارة المحلية والبيئة من بين 850 جهازاً مخصصة لها حيث ستسلم الأجهزة المتبقية لاحقاً لمتابعة أعمال التركيب، في المناطق المتبقية".
وأكد سعدة أهمية التوجه نحو الطاقات البديلة والتي تعد الطاقة الشمسية أبرزها لتقديم طاقة نظيفة وداعمة لشبكات الكهرباء الحكومية.
يذكر أن دمشق، كغيرها من المحافظات السورية، تعاني من شح موارد الطاقة وقلة الكهرباء، بسبب الأزمة الأخيرة وما قام به الإرهاب من أعمال تخريب كثيرة في مناطق إنتاج الطاقة.