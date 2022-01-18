دومينيك راب: اتهام جونسون بالكذب بشأن حفل الخمور "هراء"

وتابع، حسب وكالة رويترز، أن اتهام كبير مستشاري جونسون السابق له بالكذب أمام البرلمان بشأن إقامة حفل وقت إغلاق كورونا "هراء".وأشار راب أن جونسون "أوضح تماما لمجلس العموم، وتلقى أسئلة بهذا الخصوص، أنه كان يتصور أنه لقاء عمل"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان إثبات كذب جونسون قد ينهي أمره سياسيا.وأقر راب في لقاءات لاحقة بأنه من حيث المبدأ إذا ثبت كذب رئيس الوزراء على البرلمان فإن الأمر يصل إلى حد الاستقالة.ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة، عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننغ ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.