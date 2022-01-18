https://arabic.sputniknews.com/20220118/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-مستعدون-لدعم-الإمارات-استخباراتيا-وأمنيا-ضد-أي-هجوم-1056499552.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لدعم الإمارات "استخباراتيا وأمنيا" ضد أي هجوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لدعم الإمارات "استخباراتيا وأمنيا" ضد أي هجوم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على استعداد بلاده دعم الإمارات لحماية مواطنيها من الهجمات وذلك عقب هجوم استهدف مناطق في الإمارات أمس تبنته جماعة أنصار... 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T16:59+0000

2022-01-18T16:59+0000

2022-01-18T16:59+0000

اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة- سبوتنيك. وقال بينيت اليوم الثلاثاء في رسالة تعزية إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان: "مستعدون لتزويد الإمارات بالمساعدة الاستخباراتية والأمنية لحماية مواطنيها من هجمات مشابهة في المستقبل".وكانت الإمارات، قد أعلنت، يوم أمس الإثنين، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي.وأعلن "أنصار الله" مسؤوليتهم عن الهجوم رداً على ما وصفوه بالتصعيد الإماراتي بالحرب في اليمن.وتبع ذلك عمليات عسكرية للتحالف بقيادة السعودية، شملت غارات جوية على العاصمة صنعاء، قال الحوثيون إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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