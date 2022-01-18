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https://arabic.sputniknews.com/20220118/رضا-الأم-لاعب-يحتفل-بتسجيله-هدفا-على-طريقته-الخاصة-فيديو-1056458296.html
"رضا الأم"... لاعب يحتفل بتسجيله هدفا على طريقته الخاصة... فيديو
"رضا الأم"... لاعب يحتفل بتسجيله هدفا على طريقته الخاصة... فيديو
حظيت طريقة احتفال شاب يافع بتسجيله هدفا بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T05:33+0000
2022-01-18T05:33+0000
2022-01-18T05:33+0000
نادي الفيديو
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وأشاد الناشطون بطريقة احتفال عمار محمود عبدالعزيز لاعب فريق نادي الإمارات للأشبال تحت 15 عاما، بعد تسجيله هدفا لفريقه أمام الجزيرة الحمراء في دوري الأشبال.وعلق النادي الذي يلعب عمار في صفوفه بتغريدة جاء فيها: "وما توفيقي إلا بالله ورضى الوالدين".
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نادي الفيديو
"رضا الأم"... لاعب يحتفل بتسجيله هدفا على طريقته الخاصة... فيديو
حظيت طريقة احتفال شاب يافع بتسجيله هدفا بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشاد الناشطون بطريقة احتفال عمار محمود عبدالعزيز لاعب فريق نادي الإمارات للأشبال تحت 15 عاما، بعد تسجيله هدفا لفريقه أمام الجزيرة الحمراء في دوري الأشبال.
حيث ذهب عمار بعد تسجيله الهدف إلى والدته التي كانت تتابع اللقاء ليقبل يدها ورأسها، محتضنا إياها بعد ذلك.
وعلق النادي الذي يلعب عمار في صفوفه بتغريدة جاء فيها: "وما توفيقي إلا بالله ورضى الوالدين".