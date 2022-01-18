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https://arabic.sputniknews.com/20220118/رغد-صدام-حسين-هجوم-أبو-ظبي-جريمة-نفذته-أدوات-لدولة-إقليمية-معروفة-بحقدها-على-العرب-1056459979.html
رغد صدام حسين: هجوم أبو ظبي جريمة نفذتها أدوات لدولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب
رغد صدام حسين: هجوم أبو ظبي جريمة نفذتها أدوات لدولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب
علقت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على "الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات"، واصفة ما جرى بأنه جريمة جديدة نفذتها أدوات تحركها دولة... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T07:06+0000
2022-01-18T07:07+0000
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وأعربت رغد صدام حسين، عبر حسابها على تويتر، عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء الإرهابي، متهمة إيران من دون أن تسمها بالوقوف وراء هذا الاعتداء.وأشارت ابنه الرئيس العراقي الراحل في السياق إلى أن "الهدف من هذه العمليات الإجرامية يتمثل في ممارسة ضغوط سياسية كورقة في مفاوضات الملف النووي".وتعرضت الأراضي الإماراتية، أمس الاثنين، لهجوم مفاجئ، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رغد صدام حسين: هجوم أبو ظبي جريمة نفذتها أدوات لدولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب

07:06 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 18.01.2022)
© AFP 2021 / KHALED FAZAA.رغد صدام حسين
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / KHALED FAZAA
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علقت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على "الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات"، واصفة ما جرى بأنه جريمة جديدة نفذتها أدوات تحركها دولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب، لاستغلال العمليات الإجرامية والضغوط السياسية كورقة في مفاوضات الملف النووي.
وأعربت رغد صدام حسين، عبر حسابها على تويتر، عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء الإرهابي، متهمة إيران من دون أن تسمها بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
وأشارت ابنه الرئيس العراقي الراحل في السياق إلى أن "الهدف من هذه العمليات الإجرامية يتمثل في ممارسة ضغوط سياسية كورقة في مفاوضات الملف النووي".
وتعرضت الأراضي الإماراتية، أمس الاثنين، لهجوم مفاجئ، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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