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https://arabic.sputniknews.com/20220118/روسيا-تطوّر-نسخة-مدنية-متعددة-المهام-من-مروحية-عسكرية-تنتمي-لإصدارات-كا-1056484367.html
روسيا تطوّر نسخة مدنية "متعددة المهام" من مروحية عسكرية تنتمي لإصدارات "كا"
روسيا تطوّر نسخة مدنية "متعددة المهام" من مروحية عسكرية تنتمي لإصدارات "كا"
تستعد روسيا لبدء تصنيع المروحية الجديدة المتعددة المهام "كا-62"، وتتلخص وظيفتها الأساسية في نقل الركاب، وإنقاذ المنكوبين، وتوفير الخدمات اللازمة للعاملين في... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T12:39+0000
2022-01-18T12:39+0000
روسيا
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وبدأت المروحية تاريخها كمروحية عسكرية، حيث أبصرت النور تحت اسم "كا-60"، وأنجزت رحلتها الجوية الأولى في عام 1997، وتم تعديلها مؤخرا تحت مسمى "كا-62"، كإصدار مدني.وتستطيع مروحية "كا-62" أن تحمل 15 راكبا، أو 2 إلى 2.5 طنّ من الحمولة، ويمكنها العمل بكفاءة، في المناطق المناخية والجغرافية المختلفة، في درجة حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر، وفقا لما ذكرته شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا يوم أمس الإثنين.وتتمتع مروحية "كا-62" بسرعة ملاحية عالية تصل إلى 290 كيلومترا في الساعة، وتتضمن التقنيات الإلكترونية الحديثة التي أتاحت تقليل العبء على طاقم القيادة وتقليل وزنها وتسهيل صيانتها.إنتاج محرك باستخدام طباعة ثلاثية الأبعادومن المقرر أن تستخدم مروحية "كا-62" محرك "في كا-1600في" محلي الصنع، والذي صُنع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.وتم عرض النموذج التجريبي الأول من محرك "في كا-1600في" في معرض الطيران "ماكس-2021".وتوجد الآن 3 نماذج تجريبية من مروحية "كا-62"، وتمت صناعتها في مصنع "بروغريس" في شرق روسيا، وقد بدأ المصنع العمل في إنتاج النموذج العملي الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/بعد-نجاحها-في-سوريا-الجيش-الروسي-يستلم-الوريثة-الشرعية-لمروحية-التمساح-1053382427.html
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روسيا تطوّر نسخة مدنية "متعددة المهام" من مروحية عسكرية تنتمي لإصدارات "كا"

12:39 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الروسي - مروحية "كا- 52" (أليغاتور)، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020
الجيش الروسي - مروحية كا- 52 (أليغاتور)، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تستعد روسيا لبدء تصنيع المروحية الجديدة المتعددة المهام "كا-62"، وتتلخص وظيفتها الأساسية في نقل الركاب، وإنقاذ المنكوبين، وتوفير الخدمات اللازمة للعاملين في قطاع الصناعة النفطية.
وبدأت المروحية تاريخها كمروحية عسكرية، حيث أبصرت النور تحت اسم "كا-60"، وأنجزت رحلتها الجوية الأولى في عام 1997، وتم تعديلها مؤخرا تحت مسمى "كا-62"، كإصدار مدني.
وتستطيع مروحية "كا-62" أن تحمل 15 راكبا، أو 2 إلى 2.5 طنّ من الحمولة، ويمكنها العمل بكفاءة، في المناطق المناخية والجغرافية المختلفة، في درجة حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر، وفقا لما ذكرته شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا يوم أمس الإثنين.
مروحية كا-52 القاطور (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
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29 نوفمبر 2021, 10:07 GMT
وتتمتع مروحية "كا-62" بسرعة ملاحية عالية تصل إلى 290 كيلومترا في الساعة، وتتضمن التقنيات الإلكترونية الحديثة التي أتاحت تقليل العبء على طاقم القيادة وتقليل وزنها وتسهيل صيانتها.
إنتاج محرك باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد
ومن المقرر أن تستخدم مروحية "كا-62" محرك "في كا-1600في" محلي الصنع، والذي صُنع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وتم عرض النموذج التجريبي الأول من محرك "في كا-1600في" في معرض الطيران "ماكس-2021".
وتوجد الآن 3 نماذج تجريبية من مروحية "كا-62"، وتمت صناعتها في مصنع "بروغريس" في شرق روسيا، وقد بدأ المصنع العمل في إنتاج النموذج العملي الأول.
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