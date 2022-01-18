روسيا وإيران والصين تجري مناورات بحرية مشتركة

في وقت سابق ، قال السفير الروسي في طهران ليفان جاجريان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة CHIRU في الخليج العربي في أواخر عام 2021 - أوائل عام 2022. ووفقا له، فإن المهمة الرئيسية للتدريبات هي اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القراصنة البحريين.في اليوم السابق، كانت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ، تتألف من ناخيموف، وطراد صواريخ فارياغ، وسفينة الأدميرال تريبوتس الكبيرة المضادة للغواصات، وناقلة بوريس بوتوما البحرية الكبيرة.بالإضافة إلى ذلك، ستعمل السفن الروسية على تجديد إمدادات الغذاء والمياه والوقود.انطلقت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ في رحلة طويلة من فلاديفوستوك قبل أيام قليلة من العام الجديد 2022.ومن المقرر أن تقوم السفن خلال فترة إنجاز المهام بزيارة موانئ عدد من الدول.
ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة.
في وقت سابق ، قال السفير الروسي في طهران ليفان جاجريان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة CHIRU في الخليج العربي في أواخر عام 2021 - أوائل عام 2022. ووفقا له، فإن المهمة الرئيسية للتدريبات هي اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القراصنة البحريين.
في اليوم السابق، كانت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ، تتألف من ناخيموف، وطراد صواريخ فارياغ، وسفينة الأدميرال تريبوتس الكبيرة المضادة للغواصات، وناقلة بوريس بوتوما البحرية الكبيرة.
وجاء في البيان أنه "في الميناء، سيشارك وفد رسمي من البحرية الروسية في مؤتمر تخطيطي لإجراء مناورة بحرية مشتركة لسفن حربية من روسيا وإيران والصين".
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل السفن الروسية على تجديد إمدادات الغذاء والمياه والوقود.
انطلقت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ في رحلة طويلة من فلاديفوستوك قبل أيام قليلة من العام الجديد 2022.
ومن المقرر أن تقوم السفن خلال فترة إنجاز المهام بزيارة موانئ عدد من الدول.