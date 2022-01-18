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https://arabic.sputniknews.com/20220118/شابة-تغامر-بحياتها-وتلتقط-سيلفي-على-ظهر-سيارتها-الغارقة-في-الجليدفيديو-1056483729.html
شابة تغامر بحياتها وتلتقط سيلفي على ظهر سيارتها الغارقة في الجليد...فيديو
شابة تغامر بحياتها وتلتقط سيلفي على ظهر سيارتها الغارقة في الجليد...فيديو
انهالت موجة من الانتقادات على شابة كندية لانتقادات بعدما أصرّت على التقاط صورة سيلفي في وقت واجهت فيه خطر الغرق في نهر جليدي قبل أن ينقذها سكان محليون. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T12:23+0000
2022-01-18T12:23+0000
منوعات
سيلفي
غرق
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قال مسؤولون في شرطة أوتاوا إن السيارة غاصت في الجليد في الطرف الجنوبي لنهر ريدو في ضاحية مانوتيك عصر يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني، بحسب ما نشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية.واستخدم السكان زوارق الكاياك والحبال لسحب الشابة من النهر، والتي استثمرت الوقت بإلتقاط صور سيلفي وهي على ظهر السيارة.وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لإنقاذ الشابة وهي على ظهر قارب وقام السكان المحليون بسحبها لبر الأمان.
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منوعات, سيلفي, غرق

شابة تغامر بحياتها وتلتقط سيلفي على ظهر سيارتها الغارقة في الجليد...فيديو

12:23 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / Geoff Robinsبخار الماء يتحول إلى جليد في شلالات نياجرا، أونتاريو، كندا 27 يناير 2021
بخار الماء يتحول إلى جليد في شلالات نياجرا، أونتاريو، كندا 27 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Geoff Robins
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انهالت موجة من الانتقادات على شابة كندية لانتقادات بعدما أصرّت على التقاط صورة سيلفي في وقت واجهت فيه خطر الغرق في نهر جليدي قبل أن ينقذها سكان محليون.
قال مسؤولون في شرطة أوتاوا إن السيارة غاصت في الجليد في الطرف الجنوبي لنهر ريدو في ضاحية مانوتيك عصر يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني، بحسب ما نشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية.
واستخدم السكان زوارق الكاياك والحبال لسحب الشابة من النهر، والتي استثمرت الوقت بإلتقاط صور سيلفي وهي على ظهر السيارة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لإنقاذ الشابة وهي على ظهر قارب وقام السكان المحليون بسحبها لبر الأمان.
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