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صور للأقمار الصناعية.. قبل ثوران بركان تونغا وبعده
صور للأقمار الصناعية.. قبل ثوران بركان تونغا وبعده
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي ونفس المنطقة... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
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фото, وسائط متعددة, صور

صور للأقمار الصناعية.. قبل ثوران بركان تونغا وبعده

08:49 GMT 18.01.2022
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تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي ونفس المنطقة اليوم 18 يناير/ كانون الثاني.
© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا. - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا. - سبوتنيك عربي
2/8
© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.

© REUTERS / New Zealand Defence Force

يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، منازل ونباتات مغطاة بالرماد فوق نوموكا في تونغا بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.

يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع &quot;أوريون&quot; التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، منازل ونباتات مغطاة بالرماد فوق نوموكا في تونغا بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS / New Zealand Defence Force

يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، منازل ونباتات مغطاة بالرماد فوق نوموكا في تونغا بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.

© REUTERS / New Zealand Defence Force

يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، للمحيط الهادئ بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.

يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع &quot;أوريون&quot; التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، للمحيط الهادئ بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / New Zealand Defence Force

يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، للمحيط الهادئ بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا. - سبوتنيك عربي
5/8
© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هانغا تونغا-هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا 24 ديسمبر 2021.

تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هانغا تونغا-هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا 24 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي
6/8
© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هانغا تونغا-هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا 24 ديسمبر 2021.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا. - سبوتنيك عربي
7/8
© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هنغا تونغا - هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا، 10 أبريل 2021.

تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هنغا تونغا - هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا، 10 أبريل 2021. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هنغا تونغا - هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا، 10 أبريل 2021.

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