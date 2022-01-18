صور للأقمار الصناعية.. قبل ثوران بركان تونغا وبعده

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.
يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، منازل ونباتات مغطاة بالرماد فوق نوموكا في تونغا بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.
يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، منازل ونباتات مغطاة بالرماد فوق نوموكا في تونغا بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.
يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، للمحيط الهادئ بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.
يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، للمحيط الهادئ بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.
تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هانغا تونغا-هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا 24 ديسمبر 2021.
تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هانغا تونغا-هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا 24 ديسمبر 2021.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مرافق الميناء الرئيسية قبل الثوران الرئيسي لبركان هنغا تونغا-هونغا هاباي في 29 ديسمبر 2021 (أعلى) ونفس المنطقة في 18 يناير 2022 (أسفل)، في نوكوالوفا، تونغا.
تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هنغا تونغا - هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا، 10 أبريل 2021.
تُظهر صورة الأقمار الصناعية بركان هنغا تونغا - هونغا هاباي قبل ثورانه الرئيسي، تونغا، 10 أبريل 2021.