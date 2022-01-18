صور للأقمار الصناعية.. قبل ثوران بركان تونغا وبعده

يُظهر منظر عام من رحلة استطلاع "أوريون" التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية P-3K2، منازل ونباتات مغطاة بالرماد فوق نوموكا في تونغا بعد أن تعرضت الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ لموجة تسونامي ناجمة عن ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر في 17 يناير 2022.